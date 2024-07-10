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Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии - РИА Новости, 10.07.2024
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14:01 10.07.2024 (обновлено: 14:02 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/pugacheva-1958738764.html
Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии
Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии - РИА Новости, 10.07.2024
Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии
Певице Алле Пугачевой грозит уголовное наказание на срок до 5 лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил РФ, заявил РИА... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:01
2024-07-10T14:02
россия
киев
алла пугачева
алексей журавлев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Певице Алле Пугачевой грозит уголовное наказание на срок до 5 лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачеву иноагентом в ответ на публикацию Пугачевой поста в соцсети Instagram* о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. "Следующий шаг - исследование ее постов на предмет присутствия в них дискредитации российской армии, именно этим, насколько понимаю, и займутся сейчас правоохранительные органы. Это уже уголовная статья, которая предполагает тюремный срок до пяти лет", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что в случае признания Пугачевой иноагентом, ей будет затруднительно получать деньги из России. "Уже сейчас запрещено размещать у таких рекламу и финансировать их действия из российских источников - не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку. Уверен, что большая часть заработка Пугачевой до сих пор шла из России, за рубежом уж точно ее творчество никому не интересно. Потеряв связь со своей страной и обливая ее грязью, она не должна и жить за ее счет", - подчеркнул он. Журавлев рассказал, что в законе не предусмотрен определенный срок, отведенный на процедуру признания иноагентом. "Это ведь все равно, что следствие - будет идти до тех пор, пока вина подозреваемого не будет доказана либо, наоборот, опровергнута. Не думаю, что в случае с Пугачевой есть смысл в длительных разбирательствах, потому что ее антироссийская позиция - публична, она ее не скрывает и активно навязывает своим подписчикам в соцсетях. Этого материала, на мой взгляд, вполне достаточно", - считает он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240709/pugacheva-1958642853.html
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россия, киев, алла пугачева, алексей журавлев , госдума рф
Россия, Киев, Алла Пугачева, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии

Депутат Журавлев: Пугачевой грозит до пяти лет тюрьмы за дискредитацию армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Певице Алле Пугачевой грозит уголовное наказание на срок до 5 лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачеву иноагентом в ответ на публикацию Пугачевой поста в соцсети Instagram* о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
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"Следующий шаг - исследование ее постов на предмет присутствия в них дискредитации российской армии, именно этим, насколько понимаю, и займутся сейчас правоохранительные органы. Это уже уголовная статья, которая предполагает тюремный срок до пяти лет", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что в случае признания Пугачевой иноагентом, ей будет затруднительно получать деньги из России.
"Уже сейчас запрещено размещать у таких рекламу и финансировать их действия из российских источников - не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку. Уверен, что большая часть заработка Пугачевой до сих пор шла из России, за рубежом уж точно ее творчество никому не интересно. Потеряв связь со своей страной и обливая ее грязью, она не должна и жить за ее счет", - подчеркнул он.
Журавлев рассказал, что в законе не предусмотрен определенный срок, отведенный на процедуру признания иноагентом.
"Это ведь все равно, что следствие - будет идти до тех пор, пока вина подозреваемого не будет доказана либо, наоборот, опровергнута. Не думаю, что в случае с Пугачевой есть смысл в длительных разбирательствах, потому что ее антироссийская позиция - публична, она ее не скрывает и активно навязывает своим подписчикам в соцсетях. Этого материала, на мой взгляд, вполне достаточно", - считает он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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