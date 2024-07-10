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3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором, считает эксперт - РИА Новости, 10.07.2024
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11:33 10.07.2024
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3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором, считает эксперт
3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором, считает эксперт - РИА Новости, 10.07.2024
3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором, считает эксперт
Пищевые 3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором - они будут подстраиваться под параметры, рекомендации и медицинские показания каждого члена... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:33
2024-07-10T11:33
ольга орлова
технологии
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Пищевые 3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором - они будут подстраиваться под параметры, рекомендации и медицинские показания каждого члена семьи, добавлять необходимые микронутриенты, заявила РИА Новости эксперт рынка НТИ FoodNet Ольга Орлова в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024". "Это (пищевой 3D-принтер - ред.), действительно, интересный, на мой взгляд, кухонный прибор. На заводах будут производиться такие модели, которые смогут вносить персонализированные корректировки. Не во всех натуральных продуктах хватает всех микронутриентов, которые должны быть у человека. И поэтому здесь важно, что в 3D-принтер можно с помощью чернил добавлять именно те микронутриенты, которые нужны человеку", - сказала эксперт "Допустим, есть 3D-принтер в семье - он может готовить что угодно, какие угодно блюда. Но есть особенности: у Ванечки аллергия на глютен, у мамы аллергия на лактозу, у папы ничего нет абсолютно и у дочки тоже нет ограничений. И тогда в 3D-принтер с помощью различных чернил можно добавлять как раз таки ингредиенты растительного происхождения - ту же чернику, которая даст, допустим, безглютеновый след, или какой-то другой продукт - например, творожок без лактозы", - объяснила Орлова. Она уточнила, что таким образом один 3D-принтер может выдавать различные блюда, которые считаются персонализированным питанием - причем как с различными микронутриентами в составе, так и с какой-то их частью. По мнению эксперта, в принтер будут встроены электронные "паспорта" каждого члена семьи. По словам Орловой, целевая группа таких 3D-принтеров - это семьи с детьми, люди больные целиакией, спортсмены, студенты, военные, беременные, но список можно продолжать и далее.
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ольга орлова, технологии, россия
Ольга Орлова, Технологии, Россия
3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором, считает эксперт

Эксперт Орлова: пищевые 3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПечатающие головки 3D-принтера
Печатающие головки 3D-принтера - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Печатающие головки 3D-принтера. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Пищевые 3D-принтеры могут стать персональным кухонным прибором - они будут подстраиваться под параметры, рекомендации и медицинские показания каждого члена семьи, добавлять необходимые микронутриенты, заявила РИА Новости эксперт рынка НТИ FoodNet Ольга Орлова в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024".
«
"Это (пищевой 3D-принтер - ред.), действительно, интересный, на мой взгляд, кухонный прибор. На заводах будут производиться такие модели, которые смогут вносить персонализированные корректировки. Не во всех натуральных продуктах хватает всех микронутриентов, которые должны быть у человека. И поэтому здесь важно, что в 3D-принтер можно с помощью чернил добавлять именно те микронутриенты, которые нужны человеку", - сказала эксперт
"Допустим, есть 3D-принтер в семье - он может готовить что угодно, какие угодно блюда. Но есть особенности: у Ванечки аллергия на глютен, у мамы аллергия на лактозу, у папы ничего нет абсолютно и у дочки тоже нет ограничений. И тогда в 3D-принтер с помощью различных чернил можно добавлять как раз таки ингредиенты растительного происхождения - ту же чернику, которая даст, допустим, безглютеновый след, или какой-то другой продукт - например, творожок без лактозы", - объяснила Орлова.
Она уточнила, что таким образом один 3D-принтер может выдавать различные блюда, которые считаются персонализированным питанием - причем как с различными микронутриентами в составе, так и с какой-то их частью. По мнению эксперта, в принтер будут встроены электронные "паспорта" каждого члена семьи.
По словам Орловой, целевая группа таких 3D-принтеров - это семьи с детьми, люди больные целиакией, спортсмены, студенты, военные, беременные, но список можно продолжать и далее.
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Ольга ОрловаТехнологииРоссия
 
 
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