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В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка - РИА Новости, 10.07.2024
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17:53 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка - РИА Новости, 10.07.2024
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка
Трех женщин, пытавшихся продать в Москве ребёнка за 60 тысяч рублей, осудили на один год и восемь месяцев колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:53
2024-07-10T17:53
происшествия
москва
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трех женщин, пытавшихся продать в Москве ребёнка за 60 тысяч рублей, осудили на один год и восемь месяцев колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в мае 2023 года, когда и были задержаны. В их числе была мать девочки. Тогда же было возбуждено дело о торговле людьми, а ребенка поместили в специализированное медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская тогда заявляла, что с девочкой все нормально, она здорова. "На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Тимирязевской межрайонной прокуратуры, суд приговорил 31-летнюю Улмасхон Далимову, 47-летнюю Хуринсахон Арзиеву и 40-летнюю Кенжахон Мамадалиеву к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, москва, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка

В Москве женщин, пытавшихся продать ребенка, приговорили к году и восьми месяцам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трех женщин, пытавшихся продать в Москве ребёнка за 60 тысяч рублей, осудили на один год и восемь месяцев колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в мае 2023 года, когда и были задержаны. В их числе была мать девочки. Тогда же было возбуждено дело о торговле людьми, а ребенка поместили в специализированное медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская тогда заявляла, что с девочкой все нормально, она здорова.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Ингушетии будут судить женщину, продавшую новорожденного ребенка
16 января, 21:17
"На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Тимирязевской межрайонной прокуратуры, суд приговорил 31-летнюю Улмасхон Далимову, 47-летнюю Хуринсахон Арзиеву и 40-летнюю Кенжахон Мамадалиеву к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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6 июля 2022, 23:09
 
ПроисшествияМоскваОльга ЯрославскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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