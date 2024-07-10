https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка - РИА Новости, 10.07.2024
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка
Трех женщин, пытавшихся продать в Москве ребёнка за 60 тысяч рублей, осудили на один год и восемь месяцев колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:53
2024-07-10T17:53
2024-07-10T17:53
происшествия
москва
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трех женщин, пытавшихся продать в Москве ребёнка за 60 тысяч рублей, осудили на один год и восемь месяцев колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в мае 2023 года, когда и были задержаны. В их числе была мать девочки. Тогда же было возбуждено дело о торговле людьми, а ребенка поместили в специализированное медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская тогда заявляла, что с девочкой все нормально, она здорова. "На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Тимирязевской межрайонной прокуратуры, суд приговорил 31-летнюю Улмасхон Далимову, 47-летнюю Хуринсахон Арзиеву и 40-летнюю Кенжахон Мамадалиеву к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240116/rebenok-1921734232.html
https://ria.ru/20220706/kaspiysk-1800819553.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка
В Москве женщин, пытавшихся продать ребенка, приговорили к году и восьми месяцам