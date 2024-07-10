https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html

В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка

В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка - РИА Новости, 10.07.2024

В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка

Трех женщин, пытавшихся продать в Москве ребёнка за 60 тысяч рублей, осудили на один год и восемь месяцев колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:53

2024-07-10T17:53

2024-07-10T17:53

происшествия

москва

ольга ярославская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трех женщин, пытавшихся продать в Москве ребёнка за 60 тысяч рублей, осудили на один год и восемь месяцев колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в мае 2023 года, когда и были задержаны. В их числе была мать девочки. Тогда же было возбуждено дело о торговле людьми, а ребенка поместили в специализированное медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская тогда заявляла, что с девочкой все нормально, она здорова. "На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Тимирязевской межрайонной прокуратуры, суд приговорил 31-летнюю Улмасхон Далимову, 47-летнюю Хуринсахон Арзиеву и 40-летнюю Кенжахон Мамадалиеву к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240116/rebenok-1921734232.html

https://ria.ru/20220706/kaspiysk-1800819553.html

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происшествия, москва, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)