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Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ
Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ
Украинские войска ежедневно теряют от одного до двух батальонов только на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:57
2024-07-10T15:57
2024-07-10T15:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют от одного до двух батальонов только на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На этой неделе вооруженные формирования Украины потеряли за одни сутки в зоне боевых действий 2500 человек. Только на нашем направлении ежедневно они теряют от одного до двух батальонов", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Накануне советник Дениса Пушилина сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958659581.html
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ
Кимаковский: ВСУ ежедневно теряют 1 — 2 батальона на Донецком направлении