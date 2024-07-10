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Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 10.07.2024 (обновлено: 15:59 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/poteri-1958767460.html
Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ
Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ
Украинские войска ежедневно теряют от одного до двух батальонов только на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:57
2024-07-10T15:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют от одного до двух батальонов только на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На этой неделе вооруженные формирования Украины потеряли за одни сутки в зоне боевых действий 2500 человек. Только на нашем направлении ежедневно они теряют от одного до двух батальонов", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Накануне советник Дениса Пушилина сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958659581.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ

Кимаковский: ВСУ ежедневно теряют 1 — 2 батальона на Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют от одного до двух батальонов только на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"На этой неделе вооруженные формирования Украины потеряли за одни сутки в зоне боевых действий 2500 человек. Только на нашем направлении ежедневно они теряют от одного до двух батальонов", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Накануне советник Дениса Пушилина сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилин
 
 
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