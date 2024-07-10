https://ria.ru/20240710/poteri-1958767460.html

Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ

Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

Советник главы ДНР рассказал о ежедневных потерях ВСУ

Украинские войска ежедневно теряют от одного до двух батальонов только на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:57

2024-07-10T15:57

2024-07-10T15:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют от одного до двух батальонов только на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На этой неделе вооруженные формирования Украины потеряли за одни сутки в зоне боевых действий 2500 человек. Только на нашем направлении ежедневно они теряют от одного до двух батальонов", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Накануне советник Дениса Пушилина сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958659581.html

донецкая народная республика

украина

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2024

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донецкая народная республика, украина, денис пушилин