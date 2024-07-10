Рейтинг@Mail.ru
Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/polsha-1958724403.html
Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ
Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ
Польша планирует создать легион из украинских беженцев, вооружив их за счет собственных средств, сообщило радио RMF FM. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:07
2024-07-10T13:07
специальная военная операция на украине
польша
украина
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польша планирует создать легион из украинских беженцев, вооружив их за счет собственных средств, сообщило радио RMF FM. В понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. "Детальные планы сейчас разрабатываются, но украинцы, проживающие в Польше, скорее всего, отправятся на военные базы, которые уже имеют опыт подготовки украинских военных", - говорится в сообщении. С начала спецоперации на Украине через такие части прошли около 20 тысяч человек. По данным радио, возможно, Польша будет обучать также украинцев, живущих в других странах Европы. При этом некоторые украинские беженцы в Польше уже выразили готовность присоединиться к этому формированию. Как выяснило RMF FM, предпринимаются усилия, чтобы другие страны ЕС также участвовали в расходах на обучение и оснащение легиона. Польские власти убеждают партнеров, что подготовка украинского легиона – это еще и инвестиция в европейскую безопасность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240625/naemniki-1955257209.html
https://ria.ru/20240710/nato-1958722745.html
https://ria.ru/20240710/polsha-1958701966.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, Евросоюз, В мире
Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ

RMF FM: Польша планирует создать легион из украинских беженцев

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польша планирует создать легион из украинских беженцев, вооружив их за счет собственных средств, сообщило радио RMF FM.
В понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
Тренировка с участием членов Грузинского национального легиона* в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Наемников "Грузинского легиона"* готовят в Польше, рассказал активист
25 июня, 11:06
Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
"Детальные планы сейчас разрабатываются, но украинцы, проживающие в Польше, скорее всего, отправятся на военные базы, которые уже имеют опыт подготовки украинских военных", - говорится в сообщении.
С начала спецоперации на Украине через такие части прошли около 20 тысяч человек. По данным радио, возможно, Польша будет обучать также украинцев, живущих в других странах Европы. При этом некоторые украинские беженцы в Польше уже выразили готовность присоединиться к этому формированию.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
НАТО всерьез не рассматривает вступление Украины, заявил польский депутат
13:01
Как выяснило RMF FM, предпринимаются усилия, чтобы другие страны ЕС также участвовали в расходах на обучение и оснащение легиона. Польские власти убеждают партнеров, что подготовка украинского легиона – это еще и инвестиция в европейскую безопасность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ
11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаУкраинаЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала