https://ria.ru/20240710/polsha-1958724403.html

Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ

Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2024

Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ

Польша планирует создать легион из украинских беженцев, вооружив их за счет собственных средств, сообщило радио RMF FM. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:07

2024-07-10T13:07

2024-07-10T13:07

специальная военная операция на украине

польша

украина

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg

ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польша планирует создать легион из украинских беженцев, вооружив их за счет собственных средств, сообщило радио RMF FM. В понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. "Детальные планы сейчас разрабатываются, но украинцы, проживающие в Польше, скорее всего, отправятся на военные базы, которые уже имеют опыт подготовки украинских военных", - говорится в сообщении. С начала спецоперации на Украине через такие части прошли около 20 тысяч человек. По данным радио, возможно, Польша будет обучать также украинцев, живущих в других странах Европы. При этом некоторые украинские беженцы в Польше уже выразили готовность присоединиться к этому формированию. Как выяснило RMF FM, предпринимаются усилия, чтобы другие страны ЕС также участвовали в расходах на обучение и оснащение легиона. Польские власти убеждают партнеров, что подготовка украинского легиона – это еще и инвестиция в европейскую безопасность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240625/naemniki-1955257209.html

https://ria.ru/20240710/nato-1958722745.html

https://ria.ru/20240710/polsha-1958701966.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, украина, евросоюз, в мире