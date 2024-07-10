Польша планирует создать легион из украинских беженцев, сообщили СМИ
RMF FM: Польша планирует создать легион из украинских беженцев
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польша планирует создать легион из украинских беженцев, вооружив их за счет собственных средств, сообщило радио RMF FM.
В понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включает подготовку на территории Польши украинского легиона - нового военного подразделения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский.
Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
"Детальные планы сейчас разрабатываются, но украинцы, проживающие в Польше, скорее всего, отправятся на военные базы, которые уже имеют опыт подготовки украинских военных", - говорится в сообщении.
С начала спецоперации на Украине через такие части прошли около 20 тысяч человек. По данным радио, возможно, Польша будет обучать также украинцев, живущих в других странах Европы. При этом некоторые украинские беженцы в Польше уже выразили готовность присоединиться к этому формированию.
Как выяснило RMF FM, предпринимаются усилия, чтобы другие страны ЕС также участвовали в расходах на обучение и оснащение легиона. Польские власти убеждают партнеров, что подготовка украинского легиона – это еще и инвестиция в европейскую безопасность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.