https://ria.ru/20240710/polsha-1958701966.html

Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ

Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024

Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ

Польшу возмутила блокировка Венгрией выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет компенсации союзникам Украины за переданное Киеву оружие, пишет... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:56

2024-07-10T11:56

2024-07-10T11:59

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украина

венгрия

польша

виктор орбан

ханно певкур

кайя каллас

евросоюз

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Польшу возмутила блокировка Венгрией выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет компенсации союзникам Украины за переданное Киеву оружие, пишет Onet."Если бы венгры не заблокировали выплаты, мы бы уже получили большую часть денег обратно. В общей сложности мы вложили в помощь Украине около 4,5 миллиарда евро. Примерно половину из них мы могли бы уже вернуть", — поделился с изданием высокопоставленный чиновник.По данным Onet, польское правительство уже разработало план давления на венгерского премьера Виктора Орбана.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля в Москву и провел встречу с Путиным. Визит в Россию он назвал следующим этапом мирной миссии, первым шагом которой была поездка в Киев 2 июля.Европейские политики осудили визит Орбана в Москву. Так, глава минобороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что повышенное мировое внимание к этому событию отвлекает союзников от помощи Украине и обсуждения вопросов о её вступлении в Евросоюз и НАТО. Экс-премьер Эстонии Кая Каллас посчитала, что Орбан хочет посеять смуту своим визитом, а канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил поступок политика, подчеркнув, что "Евросоюз находится на стороне Украины".

https://ria.ru/20240709/sijjarto-1958501505.html

https://ria.ru/20240709/orban-1958637837.html

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венгрия

польша

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в мире, украина, венгрия, польша, виктор орбан, ханно певкур, кайя каллас, евросоюз, нато