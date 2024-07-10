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Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
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11:56 10.07.2024 (обновлено: 11:59 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/polsha-1958701966.html
Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ
Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ
Польшу возмутила блокировка Венгрией выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет компенсации союзникам Украины за переданное Киеву оружие, пишет... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:56
2024-07-10T11:59
в мире
украина
венгрия
польша
виктор орбан
ханно певкур
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Польшу возмутила блокировка Венгрией выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет компенсации союзникам Украины за переданное Киеву оружие, пишет Onet."Если бы венгры не заблокировали выплаты, мы бы уже получили большую часть денег обратно. В общей сложности мы вложили в помощь Украине около 4,5 миллиарда евро. Примерно половину из них мы могли бы уже вернуть", — поделился с изданием высокопоставленный чиновник.По данным Onet, польское правительство уже разработало план давления на венгерского премьера Виктора Орбана.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля в Москву и провел встречу с Путиным. Визит в Россию он назвал следующим этапом мирной миссии, первым шагом которой была поездка в Киев 2 июля.Европейские политики осудили визит Орбана в Москву. Так, глава минобороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что повышенное мировое внимание к этому событию отвлекает союзников от помощи Украине и обсуждения вопросов о её вступлении в Евросоюз и НАТО. Экс-премьер Эстонии Кая Каллас посчитала, что Орбан хочет посеять смуту своим визитом, а канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил поступок политика, подчеркнув, что "Евросоюз находится на стороне Украины".
https://ria.ru/20240709/sijjarto-1958501505.html
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в мире, украина, венгрия, польша, виктор орбан, ханно певкур, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Польша, Виктор Орбан, Ханно Певкур, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ

Onet: вето Венгрии не дает Польше вернуть 2 млрд евро из Европейского фонда мира

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Польшу возмутила блокировка Венгрией выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет компенсации союзникам Украины за переданное Киеву оружие, пишет Onet.
"Если бы венгры не заблокировали выплаты, мы бы уже получили большую часть денег обратно. В общей сложности мы вложили в помощь Украине около 4,5 миллиарда евро. Примерно половину из них мы могли бы уже вернуть", — поделился с изданием высокопоставленный чиновник.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Венгрия не отправит своих военных на Украину, заявил Сийярто
Вчера, 14:30
По данным Onet, польское правительство уже разработало план давления на венгерского премьера Виктора Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля в Москву и провел встречу с Путиным. Визит в Россию он назвал следующим этапом мирной миссии, первым шагом которой была поездка в Киев 2 июля.
Европейские политики осудили визит Орбана в Москву. Так, глава минобороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что повышенное мировое внимание к этому событию отвлекает союзников от помощи Украине и обсуждения вопросов о её вступлении в Евросоюз и НАТО. Экс-премьер Эстонии Кая Каллас посчитала, что Орбан хочет посеять смуту своим визитом, а канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил поступок политика, подчеркнув, что "Евросоюз находится на стороне Украины".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Орбан назвал ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров
Вчера, 23:22
 
В миреУкраинаВенгрияПольшаВиктор ОрбанХанно ПевкурКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
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