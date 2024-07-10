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Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 10.07.2024 (обновлено: 17:21 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/podpole-1958791504.html
Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом
Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом - РИА Новости, 10.07.2024
Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом
Удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:11
2024-07-10T17:21
николаев (украина)
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Из Вознесенска сообщили: прилетело возле "Памира" - это торговый центр (со) строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. Склад стройматериалов - бизнес местного мэра Величко. Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами", - сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что, по неподтвержденным данным, в момент удара на складе были военные офицеры и городские чиновники. "Сообщают, что мэр Вознесенска ранен", - отметил подпольщик.Он также предоставил фотографию с места, на кадре - столб черного дыма.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаев (украина), николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Николаев (Украина), Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом

Подполье: удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов у ж/д вокзала в Вознесенске

© РИА НовостиДым на месте удара по складу БПЛА и боеприпасов у вокзала в Вознесенске Николаевской области
Дым на месте удара по складу БПЛА и боеприпасов у вокзала в Вознесенске Николаевской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости
Дым на месте удара по складу БПЛА и боеприпасов у вокзала в Вознесенске Николаевской области
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Из Вознесенска сообщили: прилетело возле "Памира" - это торговый центр (со) строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. Склад стройматериалов - бизнес местного мэра Величко. Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами", - сказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что, по неподтвержденным данным, в момент удара на складе были военные офицеры и городские чиновники. "Сообщают, что мэр Вознесенска ранен", - отметил подпольщик.
Он также предоставил фотографию с места, на кадре - столб черного дыма.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Николаевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
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