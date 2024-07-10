https://ria.ru/20240710/podpole-1958791504.html

Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом

Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом - РИА Новости, 10.07.2024

Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом

Удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:11

2024-07-10T17:11

2024-07-10T17:21

николаев (украина)

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Из Вознесенска сообщили: прилетело возле "Памира" - это торговый центр (со) строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. Склад стройматериалов - бизнес местного мэра Величко. Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами", - сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что, по неподтвержденным данным, в момент удара на складе были военные офицеры и городские чиновники. "Сообщают, что мэр Вознесенска ранен", - отметил подпольщик.Он также предоставил фотографию с места, на кадре - столб черного дыма.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

николаевская область

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