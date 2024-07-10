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Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом
Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом - РИА Новости, 10.07.2024
Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом
Удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:11
2024-07-10T17:11
2024-07-10T17:21
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Из Вознесенска сообщили: прилетело возле "Памира" - это торговый центр (со) строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. Склад стройматериалов - бизнес местного мэра Величко. Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами", - сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что, по неподтвержденным данным, в момент удара на складе были военные офицеры и городские чиновники. "Сообщают, что мэр Вознесенска ранен", - отметил подпольщик.Он также предоставил фотографию с места, на кадре - столб черного дыма.
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николаев (украина), николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Николаев (Украина), Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по складу БПЛА и боеприпасов под Николаевом
Подполье: удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов у ж/д вокзала в Вознесенске
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Из Вознесенска сообщили: прилетело возле "Памира" - это торговый центр (со) строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. Склад стройматериалов - бизнес местного мэра Величко. Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами", - сказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что, по неподтвержденным данным, в момент удара на складе были военные офицеры и городские чиновники. "Сообщают, что мэр Вознесенска ранен", - отметил подпольщик.
Он также предоставил фотографию с места, на кадре - столб черного дыма.