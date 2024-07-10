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В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 10.07.2024 (обновлено: 16:46 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/podpole-1958782544.html
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов - РИА Новости, 10.07.2024
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов
В Запорожской области уничтожен склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатомётов (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:42
2024-07-10T16:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
одесская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В Запорожской области уничтожен склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатомётов (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Украинские военные оборудовали склад боеприпасов в сарае частного дома в Малиновке, рассказал Лебедев. Постройку они заняли без разрешения хозяев. &quot;Вместе со складом пострадал сам дом, пикап бандеровцев с установленным пулеметом и четыре АГС&quot;, – сообщил он.Ранее подполье заявило об уничтожении склада украинской армии в Одесской области, там хранились ракеты.
https://ria.ru/20240710/kupjansk-1958735068.html
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запорожская область, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов

Подполье: ВС РФ уничтожили склад ВСУ с фугасами для АГС в Запорожской области

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС РФ в ходе спецоперации
Пуск ракеты ОТРК Искандер расчетом ВС РФ в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС РФ в ходе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В Запорожской области уничтожен склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатомётов (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Украинские военные оборудовали склад боеприпасов в сарае частного дома в Малиновке, рассказал Лебедев. Постройку они заняли без разрешения хозяев.
«

"Вместе со складом пострадал сам дом, пикап бандеровцев с установленным пулеметом и четыре АГС", – сообщил он.

Ранее подполье заявило об уничтожении склада украинской армии в Одесской области, там хранились ракеты.
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Подполье сообщило об ударе по домам с украинскими военными в Купянске
Вчера, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
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