https://ria.ru/20240710/podpole-1958782544.html

В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов

В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов - РИА Новости, 10.07.2024

В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов

В Запорожской области уничтожен склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатомётов (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:42

2024-07-10T16:42

2024-07-10T16:46

специальная военная операция на украине

запорожская область

одесская область

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В Запорожской области уничтожен склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатомётов (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Украинские военные оборудовали склад боеприпасов в сарае частного дома в Малиновке, рассказал Лебедев. Постройку они заняли без разрешения хозяев. "Вместе со складом пострадал сам дом, пикап бандеровцев с установленным пулеметом и четыре АГС", – сообщил он.Ранее подполье заявило об уничтожении склада украинской армии в Одесской области, там хранились ракеты.

https://ria.ru/20240710/kupjansk-1958735068.html

запорожская область

одесская область

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запорожская область, одесская область, вооруженные силы украины