https://ria.ru/20240710/podpole-1958782544.html
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов - РИА Новости, 10.07.2024
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов
В Запорожской области уничтожен склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатомётов (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:42
2024-07-10T16:42
2024-07-10T16:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
одесская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803154573_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_cf7750dc518a1238ada75a4e3b1a2eee.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В Запорожской области уничтожен склад ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатомётов (АГС), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Украинские военные оборудовали склад боеприпасов в сарае частного дома в Малиновке, рассказал Лебедев. Постройку они заняли без разрешения хозяев. "Вместе со складом пострадал сам дом, пикап бандеровцев с установленным пулеметом и четыре АГС", – сообщил он.Ранее подполье заявило об уничтожении склада украинской армии в Одесской области, там хранились ракеты.
https://ria.ru/20240710/kupjansk-1958735068.html
запорожская область
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803154573_145:0:1585:1080_1920x0_80_0_0_422550315a6d7bc00197cdd5b56140a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов
Подполье: ВС РФ уничтожили склад ВСУ с фугасами для АГС в Запорожской области