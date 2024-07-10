https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html
Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники
Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники - РИА Новости, 10.07.2024
Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники
В порту Черноморска в Одесской области поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:23
2024-07-10T15:23
2024-07-10T16:08
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
одесса
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В порту Черноморска в Одесской области поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплекта. — Прим. ред.), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось", — сказал он.По словам Лебедева, удар произошел в 04:00, а спустя 30-40 минут в сторону Румынии выехал автомобиль с сиренами."Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии", — рассказал подпольщик, сославшись на один из источников.Он также отметил, что на прошлой неделе порт также подвергся атаке, но в этот раз взрыв был с большой детонацией и ощущался в Одессе.В минувшее воскресенье министерство обороны сообщило, что оперативно-тактический комплекс "Искандер" уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию Giraffe в районе Южного Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html
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Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники
Подполье: в Черноморске уничтожили британских наемников на секретном складе ВСУ