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Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники - РИА Новости, 10.07.2024
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15:23 10.07.2024 (обновлено: 16:08 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html
Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники
Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники - РИА Новости, 10.07.2024
Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники
В порту Черноморска в Одесской области поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:23
2024-07-10T16:08
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
одесса
дмитрий песков
черноморск
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В порту Черноморска в Одесской области поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплекта. — Прим. ред.), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось", — сказал он.По словам Лебедева, удар произошел в 04:00, а спустя 30-40 минут в сторону Румынии выехал автомобиль с сиренами."Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии", — рассказал подпольщик, сославшись на один из источников.Он также отметил, что на прошлой неделе порт также подвергся атаке, но в этот раз взрыв был с большой детонацией и ощущался в Одессе.В минувшее воскресенье министерство обороны сообщило, что оперативно-тактический комплекс "Искандер" уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию Giraffe в районе Южного Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html
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одесская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, одесса, дмитрий песков, черноморск
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Одесса, Дмитрий Песков, Черноморск
Под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где были британские наемники

Подполье: в Черноморске уничтожили британских наемников на секретном складе ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В порту Черноморска в Одесской области поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплекта. — Прим. ред.), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось", — сказал он.
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По словам Лебедева, удар произошел в 04:00, а спустя 30-40 минут в сторону Румынии выехал автомобиль с сиренами.
"Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии", — рассказал подпольщик, сославшись на один из источников.
Он также отметил, что на прошлой неделе порт также подвергся атаке, но в этот раз взрыв был с большой детонацией и ощущался в Одессе.
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В минувшее воскресенье министерство обороны сообщило, что оперативно-тактический комплекс "Искандер" уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию Giraffe в районе Южного Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевОдессаДмитрий ПесковЧерноморск
 
 
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