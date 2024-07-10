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Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 10.07.2024 (обновлено: 09:10 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/podpole-1958671210.html
Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ
Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ
"Более сотни бандеровцев" ликвидированы в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:01
2024-07-10T09:10
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. "Более сотни бандеровцев" ликвидированы в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 8:00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных "скорыми" развозят по окрестности", - заявил Лебедев.Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, "там стараются стабилизировать офицерский состав".
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николаевская область, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ

Подполье: ВС РФ уничтожили более 100 солдат ВСУ при ударе в Николаевской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. "Более сотни бандеровцев" ликвидированы в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 8:00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных "скорыми" развозят по окрестности", - заявил Лебедев.
Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, "там стараются стабилизировать офицерский состав".
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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