https://ria.ru/20240710/podpole-1958671210.html
Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ
Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ
"Более сотни бандеровцев" ликвидированы в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:01
2024-07-10T09:01
2024-07-10T09:10
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. "Более сотни бандеровцев" ликвидированы в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 8:00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных "скорыми" развозят по окрестности", - заявил Лебедев.Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, "там стараются стабилизировать офицерский состав".
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ
Подполье: ВС РФ уничтожили более 100 солдат ВСУ при ударе в Николаевской области
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. "Более сотни бандеровцев" ликвидированы в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 8:00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных "скорыми" развозят по окрестности", - заявил Лебедев.
Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, "там стараются стабилизировать офицерский состав".