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Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ

Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

Подполье: при ударе по Николаевской области уничтожили более ста солдат ВСУ

"Более сотни бандеровцев" ликвидированы в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:01

2024-07-10T09:01

2024-07-10T09:10

специальная военная операция на украине

николаевская область

сергей лебедев

украина

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. "Более сотни бандеровцев" ликвидированы в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 8:00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных "скорыми" развозят по окрестности", - заявил Лебедев.Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, "там стараются стабилизировать офицерский состав".

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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николаевская область, сергей лебедев, украина, безопасность