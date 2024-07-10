https://ria.ru/20240710/podpole-1958669865.html
В украинском Ровно ночью прогремели три взрыва, сообщило подполье
В украинском Ровно ночью прогремели три взрыва, сообщило подполье - РИА Новости, 10.07.2024
В украинском Ровно ночью прогремели три взрыва, сообщило подполье
Три взрыва прозвучали ночью в украинском Ровно, один из них в стороне аэропорта "Ровно", где также производятся БПЛА, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:49
2024-07-10T08:49
2024-07-10T09:15
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Три взрыва прозвучали ночью в украинском Ровно, один из них в стороне аэропорта "Ровно", где также производятся БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В городе Ровно прозвучало три взрыва... взрывы были с западной стороны города, где в районе Обарова есть ранее уже атакованная военная часть. После второго прилета в 2.40 начались перебои со светом... Третий прилет около 4.00 утра был слышен в стороне аэропорта "Ровно", в направлении части связи", - заявил собеседник агентства.По данным подпольщиков, на территории ровенского аэропорта расположен центр обслуживания легкомоторных самолетов, где сейчас собирают БПЛА, а в ангарах и боксах на территории хранится техника. Кроме того, там же расположен гостиничный комплекс "София", где часто размещаются западные наемники.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Ровно. Согласно заявлению украинской компании "Укрэнерго", в городе был поражен объект энергетической инфраструктуры, из-за чего прерывалось энергоснабжение ряда промышленных и бытовых потребителей.Также подпольщики сообщили о взрывах, прогремевших в Одессе. По данным сопротивления, были поражены пока не установленные цели за пределами города.
https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html
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украина, ровно, укрэнерго
Украина, Специальная военная операция на Украине, Ровно, Укрэнерго
В украинском Ровно ночью прогремели три взрыва, сообщило подполье
Подполье: три взрыва прогремели ночью в украинском Ровно, где производятся БПЛА