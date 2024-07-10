https://ria.ru/20240710/podpole-1958669564.html

Подполье сообщило об ударе по месту, где хранится техника ВСУ в Запорожье

Подполье сообщило об ударе по месту, где хранится техника ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 10.07.2024

Подполье сообщило об ударе по месту, где хранится техника ВСУ в Запорожье

Удар нанесен в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:43

2024-07-10T08:43

2024-07-10T08:59

специальная военная операция на украине

запорожье

безопасность

сергей лебедев

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожской области по селу Беленькое был нанесен удар в районе перегрузочного терминала "Нибулон", где хранится военная техника. Рядом в колонии №99 производится ремонт военной техники. Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск. Известно о мощной детонации после прилета". - рассказал собеседник агентства.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958659581.html

запорожье

запорожская область

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запорожье, безопасность, сергей лебедев, запорожская область, вооруженные силы украины