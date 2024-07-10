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Подполье сообщило об ударе по месту, где хранится техника ВСУ в Запорожье
Подполье сообщило об ударе по месту, где хранится техника ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 10.07.2024
Подполье сообщило об ударе по месту, где хранится техника ВСУ в Запорожье
Удар нанесен в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:43
2024-07-10T08:43
2024-07-10T08:59
специальная военная операция на украине
запорожье
безопасность
сергей лебедев
запорожская область
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожской области по селу Беленькое был нанесен удар в районе перегрузочного терминала "Нибулон", где хранится военная техника. Рядом в колонии №99 производится ремонт военной техники. Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск. Известно о мощной детонации после прилета". - рассказал собеседник агентства.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожье, безопасность, сергей лебедев, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Безопасность, Сергей Лебедев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по месту, где хранится техника ВСУ в Запорожье
Подполье: ВС России ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника ВСУ