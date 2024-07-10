https://ria.ru/20240710/peskov-1958703119.html

Песков рассказал об обеспечении безопасности Белгорода

Песков рассказал об обеспечении безопасности Белгорода - РИА Новости, 10.07.2024

Песков рассказал об обеспечении безопасности Белгорода

Все, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:00

2024-07-10T12:00

2024-07-10T12:00

специальная военная операция на украине

белгород

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда проблема с безопасностью в Белгороде будет решена. При этом он добавил, что за деталями нужно обращаться в министерство обороны.

https://ria.ru/20240710/peskov-1958701434.html

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белгород, россия, дмитрий песков, безопасность