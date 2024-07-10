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Песков рассказал об обеспечении безопасности Белгорода - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/peskov-1958703119.html
Песков рассказал об обеспечении безопасности Белгорода
Песков рассказал об обеспечении безопасности Белгорода - РИА Новости, 10.07.2024
Песков рассказал об обеспечении безопасности Белгорода
Все, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:00
2024-07-10T12:00
специальная военная операция на украине
белгород
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда проблема с безопасностью в Белгороде будет решена. При этом он добавил, что за деталями нужно обращаться в министерство обороны.
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белгород, россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал об обеспечении безопасности Белгорода

Песков: работа на харьковском направлении ведется ради безопасности Белгорода

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все, что происходит сейчас на харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда проблема с безопасностью в Белгороде будет решена.
При этом он добавил, что за деталями нужно обращаться в министерство обороны.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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