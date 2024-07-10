https://ria.ru/20240710/peskov-1958701434.html

Песков прокомментировал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow

Песков прокомментировал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow - РИА Новости, 10.07.2024

Песков прокомментировал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow

В Кремле не видели заявлений британского премьера Кира Стармера по ракетам Storm Shadow, но считают подобное ещё одним безответственным шагом в сторону... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:53

2024-07-10T11:53

2024-07-10T12:03

дмитрий песков

россия

кир стармер

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Кремле не видели заявлений британского премьера Кира Стармера по ракетам Storm Shadow, но считают подобное ещё одним безответственным шагом в сторону эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, пока не видели, но если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958668015.html

россия

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дмитрий песков, россия, кир стармер