https://ria.ru/20240710/peskov-1958701434.html
Песков прокомментировал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow
Песков прокомментировал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow - РИА Новости, 10.07.2024
Песков прокомментировал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow
В Кремле не видели заявлений британского премьера Кира Стармера по ракетам Storm Shadow, но считают подобное ещё одним безответственным шагом в сторону... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:53
2024-07-10T11:53
2024-07-10T12:03
дмитрий песков
россия
кир стармер
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Кремле не видели заявлений британского премьера Кира Стармера по ракетам Storm Shadow, но считают подобное ещё одним безответственным шагом в сторону эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, пока не видели, но если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958668015.html
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дмитрий песков, россия, кир стармер
Дмитрий Песков, Россия, Кир Стармер
Песков прокомментировал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow
Песков назвал заявления Стармера по ракетам Storm Shadow безответственными