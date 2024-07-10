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Пелоси поддержала Байдена после провала на дебатах - РИА Новости, 10.07.2024
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18:15 10.07.2024 (обновлено: 18:17 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/pelos-1958815292.html
Пелоси поддержала Байдена после провала на дебатах
Пелоси поддержала Байдена после провала на дебатах - РИА Новости, 10.07.2024
Пелоси поддержала Байдена после провала на дебатах
Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президенту США Джо Байден должно быть позволено самому принимать решение о продолжении участия в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:15
2024-07-10T18:17
в мире
сша
нэнси пелоси
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президенту США Джо Байден должно быть позволено самому принимать решение о продолжении участия в избирательной гонке, и заверила, что он пользуется "подавляющей поддержкой" однопартийцев в конгрессе. "Матриарх" демократов встала на сторону Байдена, который убеждает соратников в своей профессиональной пригодности после предвыборных дебатов, где он шокировал зрителей предполагаемыми симптомами старческого угасания и спровоцировал кампанию за срочную смену партийного кандидата. "Решать президенту, будет ли он баллотироваться. Мы все подталкиваем его к принятию этого решения, поскольку время не ждет", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC. Она констатировала, что Байден опирается на "подавляющую поддержку кокуса" - демократической фракции в палате представителей. "Он любим, он уважаем, и люди хотят, чтобы он, а не я, принял это решение", - сказала Пелоси. Пелоси на три года старше 81-летнего Байдена. Она покинула пост спикера палаты представителей и перешла на позицию рядовой конгрессвумен, но продолжает пользоваться большим влиянием в Демократической партии.
https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html
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в мире, сша, нэнси пелоси, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Пелоси поддержала Байдена после провала на дебатах

Нэнси Пелоси: Байден пользуется подавляющей поддержкой в конгрессе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президенту США Джо Байден должно быть позволено самому принимать решение о продолжении участия в избирательной гонке, и заверила, что он пользуется "подавляющей поддержкой" однопартийцев в конгрессе.
"Матриарх" демократов встала на сторону Байдена, который убеждает соратников в своей профессиональной пригодности после предвыборных дебатов, где он шокировал зрителей предполагаемыми симптомами старческого угасания и спровоцировал кампанию за срочную смену партийного кандидата.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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4 июля, 10:12
"Решать президенту, будет ли он баллотироваться. Мы все подталкиваем его к принятию этого решения, поскольку время не ждет", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.
Она констатировала, что Байден опирается на "подавляющую поддержку кокуса" - демократической фракции в палате представителей.
"Он любим, он уважаем, и люди хотят, чтобы он, а не я, принял это решение", - сказала Пелоси.
Пелоси на три года старше 81-летнего Байдена. Она покинула пост спикера палаты представителей и перешла на позицию рядовой конгрессвумен, но продолжает пользоваться большим влиянием в Демократической партии.
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В миреСШАНэнси ПелосиДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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