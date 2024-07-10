https://ria.ru/20240710/pelos-1958815292.html

Пелоси поддержала Байдена после провала на дебатах

Пелоси поддержала Байдена после провала на дебатах - РИА Новости, 10.07.2024

Пелоси поддержала Байдена после провала на дебатах

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президенту США Джо Байден должно быть позволено самому принимать решение о продолжении участия в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:15

2024-07-10T18:15

2024-07-10T18:17

в мире

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нэнси пелоси

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президенту США Джо Байден должно быть позволено самому принимать решение о продолжении участия в избирательной гонке, и заверила, что он пользуется "подавляющей поддержкой" однопартийцев в конгрессе. "Матриарх" демократов встала на сторону Байдена, который убеждает соратников в своей профессиональной пригодности после предвыборных дебатов, где он шокировал зрителей предполагаемыми симптомами старческого угасания и спровоцировал кампанию за срочную смену партийного кандидата. "Решать президенту, будет ли он баллотироваться. Мы все подталкиваем его к принятию этого решения, поскольку время не ждет", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC. Она констатировала, что Байден опирается на "подавляющую поддержку кокуса" - демократической фракции в палате представителей. "Он любим, он уважаем, и люди хотят, чтобы он, а не я, принял это решение", - сказала Пелоси. Пелоси на три года старше 81-летнего Байдена. Она покинула пост спикера палаты представителей и перешла на позицию рядовой конгрессвумен, но продолжает пользоваться большим влиянием в Демократической партии.

https://ria.ru/20240704/bayden-1957280947.html

https://ria.ru/20240709/bayden-1958509482.html

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в мире, сша, нэнси пелоси, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена