https://ria.ru/20240710/oteli-1958717994.html

Некоторые российские отели начнут вводить заселение по биометрии в августе

Некоторые российские отели начнут вводить заселение по биометрии в августе - РИА Новости, 10.07.2024

Некоторые российские отели начнут вводить заселение по биометрии в августе

"СКБ Контур" работает над интеграцией своего гостиничного сервиса "Контур.Отель" с Единой биометрической системой (ЕБС), заселение в отели по биометрии может... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:48

2024-07-10T12:48

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "СКБ Контур" работает над интеграцией своего гостиничного сервиса "Контур.Отель" с Единой биометрической системой (ЕБС), заселение в отели по биометрии может начаться уже в августе, рассказал генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных во время выступления на "Иннопроме-2024". "Это нужно доработать нашу систему, и мы здесь тоже уже активно работаем, как раз в "Контур.Отель". Для того, чтобы она могла, во-первых, быть заинтегрирована с ЕБС, она должна быть заинтегрирована как раз и с ЕСИА. И дальше нам нужно несколько таких успешных кейсов реализовать. … На данный момент мы готовы к этому процессу, как раз обсуждали стратегическое партнерство, чтобы вот эту историю показать. И в августе уже готовы запускать ее", - отметил гендиректор "СКБ Контур". Он отметил, что процесс может происходить следующим образом: гость, заселяющийся в отель, смотрит в камеру, его данные сверяются с Единой биометрической системой. После этого сервис формирует карточку гостя и отправляет ее в нужный орган. Представитель Центра биометрических технологий, оператора ЕБС, подтвердил РИА Новости проведение работ по интеграции систем. "Когда будет достигнута полная техническая готовность, проведем пилот на нескольких гостиницах в Москве. Ожидаем, что это случится в ближайшие несколько месяцев", - отметил он. Как добавил представитель ЦБТ, вся нормативная база уже есть. Сейчас проводится работа над тем, чтобы дать гражданам "функциональный и удобный сервис по заселению в отели без паспорта". Правительство РФ в марте утвердило постановление, согласно которому россияне смогут по биометрии, без предъявления документов, заселяться в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас заезд в отель невозможен без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации.

https://ria.ru/20240708/brak-1958346992.html

https://ria.ru/20240704/chekhiya-1957474606.html

https://ria.ru/20240606/biometriya-1951102602.html

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коммерческая недвижимость, москва, россия