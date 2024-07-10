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Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:24 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/osveschenie-1958778230.html
Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье
Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2024
Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье
Дорожники обустраивают 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах Подмосковья, работы ведут в рамках национального проекта... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:24
2024-07-10T16:24
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дорожники обустраивают 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах Подмосковья, работы ведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах. Работы ведутся на вылетных трассах Подмосковья: Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Всего планируют построить более 35 километров новых линий наружного освещения в 11 городских округах. Участки были выбраны исходя из аварийности и интенсивности дорог. В прошлом году было построено 17 километров нового освещения в Дмитрове, Серпухове, Луховицах, Зарайске, Мытищах и Солнечногорске.
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московская область (подмосковье), дмитров, серпухов, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Серпухов, Алексей Гержик

Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиЛинии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье
Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дорожники обустраивают 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах Подмосковья, работы ведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах. Работы ведутся на вылетных трассах Подмосковья: Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Всего планируют построить более 35 километров новых линий наружного освещения в 11 городских округах. Участки были выбраны исходя из аварийности и интенсивности дорог.
В прошлом году было построено 17 километров нового освещения в Дмитрове, Серпухове, Луховицах, Зарайске, Мытищах и Солнечногорске.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДмитровСерпуховАлексей Гержик
 
 
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