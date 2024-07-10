https://ria.ru/20240710/osveschenie-1958778230.html

Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье

Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2024

Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье

Дорожники обустраивают 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах Подмосковья, работы ведут в рамках национального проекта... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:24

2024-07-10T16:24

2024-07-10T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дмитров

серпухов

алексей гержик

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дорожники обустраивают 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах Подмосковья, работы ведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах. Работы ведутся на вылетных трассах Подмосковья: Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Всего планируют построить более 35 километров новых линий наружного освещения в 11 городских округах. Участки были выбраны исходя из аварийности и интенсивности дорог. В прошлом году было построено 17 километров нового освещения в Дмитрове, Серпухове, Луховицах, Зарайске, Мытищах и Солнечногорске.

https://ria.ru/20231213/osveschenie-1915625610.html

московская область (подмосковье)

дмитров

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), дмитров, серпухов, алексей гержик