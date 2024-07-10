Горсовет Орска принял отставку мэра Козупицы
Горсовет Орска назначил врио мэра бывшего зама Воробьёва
© Depositphotos.com / nastya1981Вид на Орск
© Depositphotos.com / nastya1981
Вид на Орск. Архивное фото
УФА, 10 июл - РИА Новости. Горсовет Орска, в котором было наводнение из-за прорыва дамбы, принял отставку мэра Василия Козупицы и назначил временно исполняющим обязанности градоначальника его заместителя Артема Воробьёва, сообщает мэрия в своём Telegram-канале.
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"На 52-ом очередном заседании горсовета депутаты приняли отставку Василия Козупицы о досрочном сложении полномочий главы Орска. По решению депутатского корпуса временно исполняющим обязанности главы города назначен Артём Воробьёв, победитель конкурса "Лидеры России", - говорится в сообщении.
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По справке мэрии, Воробьев с 2020 года работает заместителем главы города, руководителем аппарата администрации города Орска. В 2023 году он стал полуфиналистом кадрового конкурса "Лидеры Возрождения. Луганская Народная Республика" и победителем финала ПФО кадрового конкурса "Лидеры России". В 2024 году стал суперфиналистом пятого юбилейного сезона "Лидеры России".
Отмечается, что он будет исполнять обязанности градоначальника до октября 2024 года.
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"На заседании депутаты также утвердили проект решения об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы и начале процедуры формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы. В состав комиссии войдут пять депутатов от горсовета и пять кандидатур предложит губернатор Денис Паслер. Выборы главы Орска пройдут 24 октября 2024 года", - добавили в мэрии.
В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Козупица 24 апреля заявлял, что жилье около 30 тысяч жителей Орска оказалось в зоне затопления.
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