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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.07.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:39
2024-07-10T22:39
2024-07-10T22:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Еще несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ. Повторному обстрелу ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Ранен мирный житель. Мужчину с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавший доставляется в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что в Борисовском районе дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного домовладения - выбиты окна и поврежден легковой автомобиль. В селе Зозули после атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся находившийся на стоянке комбайн. Возгорание ликвидировано."Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", — добавил глава региона.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадал мирный житель