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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 10.07.2024 (обновлено: 22:44 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/obstrel-1958853319.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.07.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:39
2024-07-10T22:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Еще несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ. Повторному обстрелу ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Ранен мирный житель. Мужчину с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавший доставляется в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что в Борисовском районе дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного домовладения - выбиты окна и поврежден легковой автомобиль. В селе Зозули после атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся находившийся на стоянке комбайн. Возгорание ликвидировано."Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", — добавил глава региона.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадал мирный житель

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Еще несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ. Повторному обстрелу ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Ранен мирный житель. Мужчину с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавший доставляется в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в Борисовском районе дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного домовладения - выбиты окна и поврежден легковой автомобиль. В селе Зозули после атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся находившийся на стоянке комбайн. Возгорание ликвидировано.
"Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", — добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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