https://ria.ru/20240710/obstrel-1958708945.html
ВСУ намеренно применяют дроны во время уборки урожая, заявили в ДНР
ВСУ намеренно применяют дроны во время уборки урожая, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.07.2024
ВСУ намеренно применяют дроны во время уборки урожая, заявили в ДНР
Украинские войска намеренно применяют беспилотные летательные аппараты и артиллерию во время уборки урожая сельскохозяйственных культур в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:19
2024-07-10T12:19
2024-07-10T12:19
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска намеренно применяют беспилотные летательные аппараты и артиллерию во время уборки урожая сельскохозяйственных культур в ДНР, рассказал РИА Новости директор одного из сельхозпредприятий в республике Андрей Мацегора. "Уборочная кампания проходит в сложных условиях из-за либо вражеских беспилотников, либо из-за боеприпасов, которые сюда долетают. Они могут бить как по комбайнам, так и по трактору в поле. Мы здесь являемся целью для врага, бьют по всему, что здесь живое и движется. Нам, аграриям, приходится подстраиваться под военную обстановку, потому что она всегда и ежедневно вносит свои конъюнктуры. Теперь это не только погода, это теперь еще и военные действия врага, которые стараются нанести максимальный ущерб", - рассказал Мацегора. По его словам, оставленные вражеские мины, как и артиллерия, и беспилотники, продолжают представлять угрозу для аграриев в ДНР. "У нас на вражеской мине подорвался комбайн, и буквально через некоторое время подорвался самоходный опрыскиватель. В любом случае аграрии страдают от обстрелов с вражеской стороны", - добавил он. Ранее в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР заявляли, что в республике остаются заминированными более 31 тысячи гектаров сельхозземель, а заявки на разминирование от сельхозпроизводителей продолжают поступать по мере освобождения территории.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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ВСУ намеренно применяют дроны во время уборки урожая, заявили в ДНР
Мацегора: ВСУ используют беспилотники и артиллерию во время уборки урожая в ДНР
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска намеренно применяют беспилотные летательные аппараты и артиллерию во время уборки урожая сельскохозяйственных культур в ДНР, рассказал РИА Новости директор одного из сельхозпредприятий в республике Андрей Мацегора.
"Уборочная кампания проходит в сложных условиях из-за либо вражеских беспилотников, либо из-за боеприпасов, которые сюда долетают. Они могут бить как по комбайнам, так и по трактору в поле. Мы здесь являемся целью для врага, бьют по всему, что здесь живое и движется. Нам, аграриям, приходится подстраиваться под военную обстановку, потому что она всегда и ежедневно вносит свои конъюнктуры. Теперь это не только погода, это теперь еще и военные действия врага, которые стараются нанести максимальный ущерб", - рассказал Мацегора.
По его словам, оставленные вражеские мины, как и артиллерия, и беспилотники, продолжают представлять угрозу для аграриев в ДНР.
«
"У нас на вражеской мине подорвался комбайн, и буквально через некоторое время подорвался самоходный опрыскиватель. В любом случае аграрии страдают от обстрелов с вражеской стороны", - добавил он.
Ранее в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР заявляли, что в республике остаются заминированными более 31 тысячи гектаров сельхозземель, а заявки на разминирование от сельхозпроизводителей продолжают поступать по мере освобождения территории.