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ОАЭ в 2023 году нарастили покупки нефтепродуктов из России в четыре раза - РИА Новости, 10.07.2024
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05:33 10.07.2024 (обновлено: 06:08 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/oae-1958659860.html
ОАЭ в 2023 году нарастили покупки нефтепродуктов из России в четыре раза
ОАЭ в 2023 году нарастили покупки нефтепродуктов из России в четыре раза - РИА Новости, 10.07.2024
ОАЭ в 2023 году нарастили покупки нефтепродуктов из России в четыре раза
Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:33
2024-07-10T06:08
россия
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экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов. Так, по данным министерства, ОАЭ закупили у России в прошлом году нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона годом ранее. Это стало максимальным объемом за все время торговли двух стран. Кроме того, ближневосточная страна увеличила и импорт угля из России - в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов. В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос в 2023 году на 3,5% - до рекордных 11,2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240709/neft-1958615460.html
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россия, оаэ, экономика
Россия, ОАЭ, Экономика
ОАЭ в 2023 году нарастили покупки нефтепродуктов из России в четыре раза

Покупки ОАЭ нефтепродуктов из РФ в 2023 году выросли вчетверо, до $971 миллионов

© iStock.com / IR_StoneПляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© iStock.com / IR_Stone
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.
Так, по данным министерства, ОАЭ закупили у России в прошлом году нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона годом ранее. Это стало максимальным объемом за все время торговли двух стран.
Кроме того, ближневосточная страна увеличила и импорт угля из России - в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов.
В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос в 2023 году на 3,5% - до рекордных 11,2 миллиарда долларов.
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