https://ria.ru/20240710/oae-1958659860.html

ОАЭ в 2023 году нарастили покупки нефтепродуктов из России в четыре раза

ОАЭ в 2023 году нарастили покупки нефтепродуктов из России в четыре раза - РИА Новости, 10.07.2024

ОАЭ в 2023 году нарастили покупки нефтепродуктов из России в четыре раза

Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T05:33

2024-07-10T05:33

2024-07-10T06:08

россия

оаэ

экономика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов. Так, по данным министерства, ОАЭ закупили у России в прошлом году нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона годом ранее. Это стало максимальным объемом за все время торговли двух стран. Кроме того, ближневосточная страна увеличила и импорт угля из России - в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов. В целом товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов вырос в 2023 году на 3,5% - до рекордных 11,2 миллиарда долларов.

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