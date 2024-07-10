https://ria.ru/20240710/nomera-1958719229.html

Замглавы МВД рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера

Замглавы МВД рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера - РИА Новости, 10.07.2024

Замглавы МВД рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера

Замглавы МВД России Игорь Зубов в Госдуме рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера своих автомобилей, используя тряпочки и картонки. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:52

2024-07-10T12:52

2024-07-10T12:52

общество

россия

игорь зубов

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904870802_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_49a570301ee07232646dae732e5f0835.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замглавы МВД России Игорь Зубов в Госдуме рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера своих автомобилей, используя тряпочки и картонки. "Мы здесь говорили о социальной справедливости, о том, что к депутатам обращаются их избиратели… А сколько избирателей обращается к вам и к нам, присылают фотографии, как возле дорогих ресторанов стоят Maybach и Mercedes и так далее с тряпочками какими-то, картонками и тому подобным! А вот что-то дешевых машин я особо-то не видел", - сказал Зубов, выступая на пленарном заседании. Также он отметил, что усиление противодействия применению устройств и способов, препятствующих идентификации транспортного средства, имеет очень важное "антитеррористическое и антикриминальное значение". В среду Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки.

https://ria.ru/20240708/shtrafy-1958109628.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, игорь зубов, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто