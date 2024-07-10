https://ria.ru/20240710/nomera-1958719229.html
Замглавы МВД рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера
Замглавы МВД рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера - РИА Новости, 10.07.2024
Замглавы МВД рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера
Замглавы МВД России Игорь Зубов в Госдуме рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера своих автомобилей, используя тряпочки и картонки. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:52
2024-07-10T12:52
2024-07-10T12:52
общество
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госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замглавы МВД России Игорь Зубов в Госдуме рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера своих автомобилей, используя тряпочки и картонки. "Мы здесь говорили о социальной справедливости, о том, что к депутатам обращаются их избиратели… А сколько избирателей обращается к вам и к нам, присылают фотографии, как возле дорогих ресторанов стоят Maybach и Mercedes и так далее с тряпочками какими-то, картонками и тому подобным! А вот что-то дешевых машин я особо-то не видел", - сказал Зубов, выступая на пленарном заседании. Также он отметил, что усиление противодействия применению устройств и способов, препятствующих идентификации транспортного средства, имеет очень важное "антитеррористическое и антикриминальное значение". В среду Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки.
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общество, россия, игорь зубов, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Общество, Россия, Игорь Зубов, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Авто
Замглавы МВД рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера
Замглавы МВД: владельцы дорогих иномарок скрывают номера тряпочками и картонками
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замглавы МВД России Игорь Зубов в Госдуме рассказал, как владельцы дорогих иномарок скрывают номера своих автомобилей, используя тряпочки и картонки.
"Мы здесь говорили о социальной справедливости, о том, что к депутатам обращаются их избиратели… А сколько избирателей обращается к вам и к нам, присылают фотографии, как возле дорогих ресторанов стоят Maybach и Mercedes и так далее с тряпочками какими-то, картонками и тому подобным! А вот что-то дешевых машин я особо-то не видел", - сказал Зубов, выступая на пленарном заседании.
Также он отметил, что усиление противодействия применению устройств и способов, препятствующих идентификации транспортного средства, имеет очень важное "антитеррористическое и антикриминальное значение".
В среду Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки.