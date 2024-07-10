https://ria.ru/20240710/nauka-1958535952.html

В России придумали, как повысить точность обработки авиадеталей

В России придумали, как повысить точность обработки авиадеталей - РИА Новости, 10.07.2024

В России придумали, как повысить точность обработки авиадеталей

Повысить точность изготовления деталей авиадвигателей из титановых и алюминиевых сплавов позволит математическая модель, разработанная учеными ОмГТУ. Уникальная РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:00

2024-07-10T03:00

2024-07-10T03:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

омск

россия

омский государственный технический университет (омгту)

авиастроение

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Повысить точность изготовления деталей авиадвигателей из титановых и алюминиевых сплавов позволит математическая модель, разработанная учеными ОмГТУ. Уникальная разработка поможет снизить количество брака, повысить производительность производства и сделать авиаперевозки более доступными и безопасными, считают авторы. Результаты опубликованы в журнале "Вестник машиностроения".Производители авиационной техники постоянно борются за снижение массы деталей, рассказали ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ). С одной стороны, для этого можно сделать стенки изделий более тонкими, но это приводит к снижению их жесткости, короблению и потере заданной формы.С другой стороны, можно снизить массу деталей, таких как диски, крыльчатки, лопатки, кольца, фланцы и другие, за счет использования легких, но прочных материалов, например, титановых и алюминиевых сплавов, считают исследователи. В то же время, по их словам, при производстве этих изделий из-за их малой жесткости и высокой сложности обработки материалов значительная часть продукции идет в брак. Из-за этого приходилось снижать скорость обработки, что увеличивало время производства.Ученые ОмГТУ нашли способ уменьшить количество бракованных деталей самолетов без снижения производительности. Чтобы обрабатывать их быстрее, не жертвуя качеством, потребовалось учесть все факторы, которые влияют на точность обработки: силы резания, силы закрепления и остаточные напряжения в материале."На основе этой информации мы создали математическую модель, которая позволяет рассчитать оптимальные режимы обработки для каждой детали, сократить количество бракованных деталей и повысить производительность труда. В конечном счете разработка поможет сделать авиаперевозки более доступными и безопасными", – рассказал доцент кафедры "Гидромеханика и транспортные машины" ОмГТУ Григорий Нестеренко.Он отметил, что экспериментальные исследования с использованием специальных образцов показали, что методику прогнозирования погрешностей можно использовать на этапе технологической подготовки производства. Расхождение между расчетными значениями погрешности и значениями, полученными в ходе экспериментальных исследований, не превышали 10%."Наша модель позволяет достаточно точно прогнозировать возможную погрешность обработки и заранее вносить необходимые коррективы при изготовлении деталей", – добавил ученый.По его словам, другие научные коллективы, которые изучают обработку титановых сплавов для авиастроения, фокусируются в большей степени на обеспечении точности небольших деталей, например, валов и пластин. При этом они учитывают не все факторы, влияющие на качество обработки или проводят исследования только для определенных условий.Уникальность результатов исследования заключается в том, что ученые учли силы резания, силы закрепления и остаточные напряжения, поэтому созданная ими модель более точно описывает процесс обработки титановых деталей, считает Нестеренко.В будущем ученые планируют с помощью разработанной математической модели и пакетов прикладных программ произвести визуализацию процессов изменения формы и размеров нежестких деталей, а также произвести качественную и количественную оценку возникающих погрешностей. Это позволит исключить брак на этапе подготовки производства. Визуализация процесса позволит выявить элементы дисков, которые в большей степени подвержены короблению и потере формы.

https://ria.ru/20240404/nauka-1937605724.html

https://ria.ru/20231206/nauka-1913880387.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, омск, россия, омский государственный технический университет (омгту), авиастроение, металл, брак, математика, физика, алюминий