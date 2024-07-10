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НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 10.07.2024
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23:42 10.07.2024 (обновлено: 23:43 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958859641.html
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке
НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в совместной декларации членов альянса. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:42
2024-07-10T23:43
в мире
ближний восток
африка
иордания
нато
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в совместной декларации членов альянса. "Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе", - указано в документе. Отмечается, что члены альянса приняли план действий по усилению подхода к южному направлению, НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.
https://ria.ru/20240710/nato-1958859339.html
ближний восток
африка
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в мире, ближний восток, африка, иордания, нато
В мире, Ближний Восток, Африка, Иордания, НАТО
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке

НАТО хочет усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом мира

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в совместной декларации членов альянса.
"Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе", - указано в документе.
Отмечается, что члены альянса приняли план действий по усилению подхода к южному направлению, НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.
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