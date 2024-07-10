https://ria.ru/20240710/nato-1958859641.html

НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке

НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 10.07.2024

НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке

НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в совместной декларации членов альянса. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:42

2024-07-10T23:42

2024-07-10T23:43

в мире

ближний восток

африка

иордания

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в совместной декларации членов альянса. "Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе", - указано в документе. Отмечается, что члены альянса приняли план действий по усилению подхода к южному направлению, НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.

https://ria.ru/20240710/nato-1958859339.html

ближний восток

африка

иордания

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в мире, ближний восток, африка, иордания, нато