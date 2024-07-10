https://ria.ru/20240710/nato-1958859641.html
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке
НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в совместной декларации членов альянса. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:42
2024-07-10T23:42
2024-07-10T23:43
в мире
ближний восток
африка
иордания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f5eceddbbb482d9f534d68482b44ec9.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в совместной декларации членов альянса. "Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе", - указано в документе. Отмечается, что члены альянса приняли план действий по усилению подхода к южному направлению, НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.
https://ria.ru/20240710/nato-1958859339.html
ближний восток
африка
иордания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e7972ddbf8a89630c0367d657ace123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, африка, иордания, нато
В мире, Ближний Восток, Африка, Иордания, НАТО
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке
НАТО хочет усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом мира