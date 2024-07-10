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НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 10.07.2024 (обновлено: 23:46 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958859339.html
НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России
НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России
НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, утверждается в совместной декларации членов альянса. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:38
2024-07-10T23:46
нато
россия
в мире
специальная военная операция на украине
владимир путин
москва
европа
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, утверждается в совместной декларации членов альянса."НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России", - указано в документе.Как отмечается, НАТО готова поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы предотвратить эскалацию.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html
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нато, россия, в мире, владимир путин, москва, европа
НАТО, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Москва, Европа
НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России

НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, утверждается в совместной декларации членов альянса.
"НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России", - указано в документе.
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Вчера, 21:50
Как отмечается, НАТО готова поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы предотвратить эскалацию.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОРоссияВ миреВладимир ПутинМоскваЕвропа
 
 
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