НАТО утверждает, что не представляет угрозы для России
НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, утверждается в совместной декларации членов альянса.
"НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России", - указано в документе.
Как отмечается, НАТО готова поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы предотвратить эскалацию.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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