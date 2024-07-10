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Киев не получит четких гарантий вступления в НАТО, заявил Слуцкий
Киев не получит четких гарантий вступления в НАТО, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.07.2024
Киев не получит четких гарантий вступления в НАТО, заявил Слуцкий
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Киев не получит никаких четких гарантий вступления в НАТО, Западу наплевать на украинцев. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:30
2024-07-10T23:30
2024-07-10T23:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Киев не получит никаких четких гарантий вступления в НАТО, Западу наплевать на украинцев. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. "Все эти саммиты с выходящими в тираж киевскими гастролерами - не про мир и не про реальную поддержку украинцев, на которых Западу все так же наплевать. Киев не получит никаких четких гарантий вступления в альянс", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Слуцкого, зато гарантировано усиление натовских аппетитов по наращиванию военного присутствия в Европе с не менее гарантированной реакцией на это со стороны России. Он отметил, что НАТО, дирижируя украинскими марионетками, все больше подталкивает земную цивилизацию к Третьей мировой войне.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958751750.html
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в мире, киев, россия, вашингтон (штат), леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Вашингтон (штат), Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Госдума РФ
Киев не получит четких гарантий вступления в НАТО, заявил Слуцкий
Слуцкий: Киев не получит гарантий вступления в НАТО, Западу плевать на Украину