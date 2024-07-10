https://ria.ru/20240710/nato-1958858109.html

Киев не получит четких гарантий вступления в НАТО, заявил Слуцкий

Киев не получит четких гарантий вступления в НАТО, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.07.2024

Киев не получит четких гарантий вступления в НАТО, заявил Слуцкий

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Киев не получит никаких четких гарантий вступления в НАТО, Западу наплевать на украинцев. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:30

2024-07-10T23:30

2024-07-10T23:30

специальная военная операция на украине

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россия

вашингтон (штат)

леонид слуцкий (политик)

нато

госдума рф

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Киев не получит никаких четких гарантий вступления в НАТО, Западу наплевать на украинцев. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. "Все эти саммиты с выходящими в тираж киевскими гастролерами - не про мир и не про реальную поддержку украинцев, на которых Западу все так же наплевать. Киев не получит никаких четких гарантий вступления в альянс", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Слуцкого, зато гарантировано усиление натовских аппетитов по наращиванию военного присутствия в Европе с не менее гарантированной реакцией на это со стороны России. Он отметил, что НАТО, дирижируя украинскими марионетками, все больше подталкивает земную цивилизацию к Третьей мировой войне.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958751750.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

киев

россия

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в мире, киев, россия, вашингтон (штат), леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф