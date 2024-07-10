https://ria.ru/20240710/nato-1958857561.html
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе, заявил заместитель... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:19
2024-07-10T23:19
2024-07-10T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в НАТО", - сообщил он на выступлении в рамках саммита альянса в Вашингтоне, анонсируя предстоящие заявления на этой неделе.По словам Файнера, речь пойдет, в частности, об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, США, Вашингтон (штат)
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины
Белый дом: НАТО объявит о новых мерах поддержки Украины для вступления в альянс