https://ria.ru/20240710/nato-1958857561.html

НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины

НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины - РИА Новости, 10.07.2024

НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины

НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе, заявил заместитель... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:19

2024-07-10T23:19

2024-07-10T23:27

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в НАТО", - сообщил он на выступлении в рамках саммита альянса в Вашингтоне, анонсируя предстоящие заявления на этой неделе.По словам Файнера, речь пойдет, в частности, об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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сша

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в мире, нато, украина, сша, вашингтон (штат)