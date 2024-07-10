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НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 10.07.2024 (обновлено: 23:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958857561.html
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе, заявил заместитель... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:19
2024-07-10T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в НАТО", - сообщил он на выступлении в рамках саммита альянса в Вашингтоне, анонсируя предстоящие заявления на этой неделе.По словам Файнера, речь пойдет, в частности, об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, нато, украина, сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, США, Вашингтон (штат)
НАТО на этой неделе объявит о новых мерах поддержки Украины

Белый дом: НАТО объявит о новых мерах поддержки Украины для вступления в альянс

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. НАТО на этой неделе объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в НАТО", - сообщил он на выступлении в рамках саммита альянса в Вашингтоне, анонсируя предстоящие заявления на этой неделе.
По словам Файнера, речь пойдет, в частности, об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаСШАВашингтон (штат)
 
 
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