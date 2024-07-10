https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html

Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине

Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.07.2024

Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине

НАТО берет на себя все более активную роль в конфликте на Украине, но не понимает всех рисков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в обращении на... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:50

2024-07-10T21:50

2024-07-10T23:00

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БУДАПЕШТ, 10 июл — РИА Новости. НАТО берет на себя все более активную роль в конфликте на Украине, но не понимает всех рисков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в обращении на странице в Facebook*."На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведет", — сказал он.Венгерский политик также напомнил, что НАТО создали 75 лет для защиты членов объединения, но сейчас она отходит от первоначальных целей и становится все более военной организацией.По словам Орбана, на саммите альянса он будет настаивать на возвращении блока к "первоначальному духу" и развитию прежде всего "оборонительных мощностей"."Мы по-прежнему не будем принимать участие в миссии НАТО на Украине. А наши обязательства по развитию обороноспособности Венгрии мы будем полностью соблюдать", — резюмировал премьер. Ранее Орбан заявлял, что не считает вероятным нападение России на какую-либо страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" назвал маневром для подготовки Европы к войне.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. Так, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных для помощи ВСУ, а теперь уже бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары по территории России ракетами, переданными королевством.В свою очередь, уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не собирается направлять войска на Украину и киевский режим об этом не просил. В начале июня президент Владимир Путин на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на альянс. По его словам, это чушь и бред собачий, с помощью которых западные страны одурачивают собственное население и пытаются удержать свое имперское положение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html

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