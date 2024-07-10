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Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 10.07.2024 (обновлено: 23:00 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html
Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине
Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине
НАТО берет на себя все более активную роль в конфликте на Украине, но не понимает всех рисков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в обращении на... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:50
2024-07-10T23:00
в мире
нато
украина
специальная военная операция на украине
виктор орбан
россия
венгрия
вооруженные силы украины
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БУДАПЕШТ, 10 июл — РИА Новости. НАТО берет на себя все более активную роль в конфликте на Украине, но не понимает всех рисков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в обращении на странице в Facebook*."На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведет", — сказал он.Венгерский политик также напомнил, что НАТО создали 75 лет для защиты членов объединения, но сейчас она отходит от первоначальных целей и становится все более военной организацией.По словам Орбана, на саммите альянса он будет настаивать на возвращении блока к "первоначальному духу" и развитию прежде всего "оборонительных мощностей"."Мы по-прежнему не будем принимать участие в миссии НАТО на Украине. А наши обязательства по развитию обороноспособности Венгрии мы будем полностью соблюдать", — резюмировал премьер. Ранее Орбан заявлял, что не считает вероятным нападение России на какую-либо страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" назвал маневром для подготовки Европы к войне.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. Так, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных для помощи ВСУ, а теперь уже бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары по территории России ракетами, переданными королевством.В свою очередь, уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не собирается направлять войска на Украину и киевский режим об этом не просил. В начале июня президент Владимир Путин на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на альянс. По его словам, это чушь и бред собачий, с помощью которых западные страны одурачивают собственное население и пытаются удержать свое имперское положение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
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в мире, нато, украина, виктор орбан, россия, венгрия, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, дэвид кэмерон
В мире, НАТО, Украина, Специальная военная операция на Украине, Виктор Орбан, Россия, Венгрия, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон
Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине

Орбан назвал возрастающую роль НАТО в конфликте на Украине безответственностью

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 июл — РИА Новости. НАТО берет на себя все более активную роль в конфликте на Украине, но не понимает всех рисков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в обращении на странице в Facebook*.
"На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведет", — сказал он.
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8 июля, 08:00
Венгерский политик также напомнил, что НАТО создали 75 лет для защиты членов объединения, но сейчас она отходит от первоначальных целей и становится все более военной организацией.
По словам Орбана, на саммите альянса он будет настаивать на возвращении блока к "первоначальному духу" и развитию прежде всего "оборонительных мощностей".
"Мы по-прежнему не будем принимать участие в миссии НАТО на Украине. А наши обязательства по развитию обороноспособности Венгрии мы будем полностью соблюдать", — резюмировал премьер.

Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи киевскому режиму, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.

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Вчера, 08:00
Ранее Орбан заявлял, что не считает вероятным нападение России на какую-либо страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" назвал маневром для подготовки Европы к войне.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в конфликт на Украине. Так, президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных для помощи ВСУ, а теперь уже бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары по территории России ракетами, переданными королевством.

В среду газета Financial Times сообщила, что новое лейбористское правительство Британии во главе с Киром Стармером не станет отменять решение предыдущих властей.

В свою очередь, уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не собирается направлять войска на Украину и киевский режим об этом не просил.
В начале июня президент Владимир Путин на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на альянс. По его словам, это чушь и бред собачий, с помощью которых западные страны одурачивают собственное население и пытаются удержать свое имперское положение.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаВиктор ОрбанРоссияВенгрияВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронДэвид Кэмерон
 
 
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