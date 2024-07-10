https://ria.ru/20240710/nato-1958820585.html

"Мир бунтует". Во Франции сделали мрачный прогноз по НАТО

"Мир бунтует". Во Франции сделали мрачный прогноз по НАТО - РИА Новости, 10.07.2024

"Мир бунтует". Во Франции сделали мрачный прогноз по НАТО

Дела Североатлантического альянса, вероятно, обстоят достаточно плохо, а текущий саммит может стать последним, предположил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:44

2024-07-10T18:44

2024-07-10T18:47

патриот

нато

дональд трамп

флориан филиппо

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в мире

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дела Североатлантического альянса, вероятно, обстоят достаточно плохо, а текущий саммит может стать последним, предположил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х."А что, если за внешними проявлениями дела у НАТО идут гораздо хуже, чем было объявлено? Саммит в честь 75-летия проходит, но будет ли 80-й или даже 76-й юбилейный саммит? Это совсем не точно", — отметил он.По словам политика, народ хочет мира. При этом шансы Дональда Трампа на победу в ноябре на президентских выборах растут, а его план явно антинатовский, поясняет Филиппо."Остальной мир бунтует! Шанхайский форум сотрудничества объявил, что вытесняет американское военное присутствие из региона!" — резюмировал он.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html

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патриот, нато, дональд трамп, флориан филиппо, франция, в мире