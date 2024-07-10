Рейтинг@Mail.ru
"Мир бунтует". Во Франции сделали мрачный прогноз по НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 10.07.2024 (обновлено: 18:47 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958820585.html
"Мир бунтует". Во Франции сделали мрачный прогноз по НАТО
"Мир бунтует". Во Франции сделали мрачный прогноз по НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
"Мир бунтует". Во Франции сделали мрачный прогноз по НАТО
Дела Североатлантического альянса, вероятно, обстоят достаточно плохо, а текущий саммит может стать последним, предположил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:44
2024-07-10T18:47
патриот
нато
дональд трамп
флориан филиппо
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6efa0a7b3bf6a65a5c186b5e7fe7bc.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дела Североатлантического альянса, вероятно, обстоят достаточно плохо, а текущий саммит может стать последним, предположил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х."А что, если за внешними проявлениями дела у НАТО идут гораздо хуже, чем было объявлено? Саммит в честь 75-летия проходит, но будет ли 80-й или даже 76-й юбилейный саммит? Это совсем не точно", — отметил он.По словам политика, народ хочет мира. При этом шансы Дональда Трампа на победу в ноябре на президентских выборах растут, а его план явно антинатовский, поясняет Филиппо."Остальной мир бунтует! Шанхайский форум сотрудничества объявил, что вытесняет американское военное присутствие из региона!" — резюмировал он.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474453_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d481438eb0aac0b1e9779929f1741614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриот, нато, дональд трамп, флориан филиппо, франция, в мире
Патриот, НАТО, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Франция, В мире
"Мир бунтует". Во Франции сделали мрачный прогноз по НАТО

Филиппо: следующего саммита НАТО может уже и не быть

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дела Североатлантического альянса, вероятно, обстоят достаточно плохо, а текущий саммит может стать последним, предположил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.
"А что, если за внешними проявлениями дела у НАТО идут гораздо хуже, чем было объявлено? Саммит в честь 75-летия проходит, но будет ли 80-й или даже 76-й юбилейный саммит? Это совсем не точно", — отметил он.
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Немедленно перекроют Атлантику". В США неожиданно высказались о России
Вчера, 16:03
По словам политика, народ хочет мира. При этом шансы Дональда Трампа на победу в ноябре на президентских выборах растут, а его план явно антинатовский, поясняет Филиппо.
"Остальной мир бунтует! Шанхайский форум сотрудничества объявил, что вытесняет американское военное присутствие из региона!" — резюмировал он.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского
Вчера, 17:20
 
ПатриотНАТОДональд ТрампФлориан ФилиппоФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала