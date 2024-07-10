https://ria.ru/20240710/nato-1958802724.html
НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией
НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией
НАТО хочет поддерживать каналы связи с Россией, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию, передает агентство Reuters со ссылкой на черновик коммюнике... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:39
2024-07-10T17:39
2024-07-10T17:47
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. НАТО хочет поддерживать каналы связи с Россией, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию, передает агентство Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. "НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию", - говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на черновик.
https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958763075.html
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в мире, россия, нато, вашингтон (город)
В мире, Россия, НАТО, Вашингтон (город)
НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией
Reuters: НАТО хочет поддерживать каналы связи с Россией, чтобы снизить риски