https://ria.ru/20240710/nato-1958802724.html

НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией

НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией - РИА Новости, 10.07.2024

НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией

НАТО хочет поддерживать каналы связи с Россией, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию, передает агентство Reuters со ссылкой на черновик коммюнике... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:39

2024-07-10T17:39

2024-07-10T17:47

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. НАТО хочет поддерживать каналы связи с Россией, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию, передает агентство Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. "НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию", - говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на черновик.

https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958763075.html

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