https://ria.ru/20240710/nato-1958783448.html
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году - РИА Новости, 10.07.2024
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году
США вместе с союзниками возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году финансирование на уровне не менее 40 миллиардов евро, говорится в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:45
2024-07-10T16:45
2024-07-10T17:12
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США вместе с союзниками возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году финансирование на уровне не менее 40 миллиардов евро, говорится в справочных материалах Белого дома к вашингтонскому саммиту НАТО."Союзники объявят о намерении предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия для победы", - сказано в документе.На саммите также будет объявлено о создании нового командования НАТО, которое займется военным содействием Украине и подготовкой личного состава ее вооруженных сил, а также о делегировании в Киев высокопоставленного гражданского представителя альянса для усилия координации.
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в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году
США и союзники объявят о помощи Украине на 40 млрд евро в 2025 году