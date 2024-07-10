https://ria.ru/20240710/nato-1958783448.html

На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году

На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году - РИА Новости, 10.07.2024

На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году

США вместе с союзниками возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году финансирование на уровне не менее 40 миллиардов евро, говорится в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:45

2024-07-10T16:45

2024-07-10T17:12

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США вместе с союзниками возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году финансирование на уровне не менее 40 миллиардов евро, говорится в справочных материалах Белого дома к вашингтонскому саммиту НАТО."Союзники объявят о намерении предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия для победы", - сказано в документе.На саммите также будет объявлено о создании нового командования НАТО, которое займется военным содействием Украине и подготовкой личного состава ее вооруженных сил, а также о делегировании в Киев высокопоставленного гражданского представителя альянса для усилия координации.

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