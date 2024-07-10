Рейтинг@Mail.ru
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 10.07.2024 (обновлено: 17:12 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958783448.html
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году - РИА Новости, 10.07.2024
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году
США вместе с союзниками возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году финансирование на уровне не менее 40 миллиардов евро, говорится в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:45
2024-07-10T17:12
в мире
украина
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c62e0f5888716904ac1bf9e9487ffe69.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США вместе с союзниками возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году финансирование на уровне не менее 40 миллиардов евро, говорится в справочных материалах Белого дома к вашингтонскому саммиту НАТО."Союзники объявят о намерении предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия для победы", - сказано в документе.На саммите также будет объявлено о создании нового командования НАТО, которое займется военным содействием Украине и подготовкой личного состава ее вооруженных сил, а также о делегировании в Киев высокопоставленного гражданского представителя альянса для усилия координации.
https://ria.ru/20240710/blinken-1958780577.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_791cd2e4d37dae06a121375e0e30d687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
На саммите НАТО объявят о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году

США и союзники объявят о помощи Украине на 40 млрд евро в 2025 году

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США вместе с союзниками возьмут на себя обязательства предоставить Украине в 2025 году финансирование на уровне не менее 40 миллиардов евро, говорится в справочных материалах Белого дома к вашингтонскому саммиту НАТО.
"Союзники объявят о намерении предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия для победы", - сказано в документе.
На саммите также будет объявлено о создании нового командования НАТО, которое займется военным содействием Украине и подготовкой личного состава ее вооруженных сил, а также о делегировании в Киев высокопоставленного гражданского представителя альянса для усилия координации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи
Вчера, 16:33
 
В миреУкраинаСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала