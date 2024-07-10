https://ria.ru/20240710/nato-1958722745.html

НАТО всерьез не рассматривает вступление Украины, заявил польский депутат

НАТО всерьез не рассматривает вступление Украины, заявил польский депутат - РИА Новости, 10.07.2024

НАТО всерьез не рассматривает вступление Украины, заявил польский депутат

Никто в НАТО всерьез не рассматривает вступление Украины в альянс, заявил в эфире радио Zet вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:01

2024-07-10T13:01

2024-07-10T13:02

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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Никто в НАТО всерьез не рассматривает вступление Украины в альянс, заявил в эфире радио Zet вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. По его словам, Украина на саммите НАТО не получит приглашение в НАТО. "Мне бы хотелось, чтобы польские политики прекратили дезинформировать общественное мнение и говорить подобную чушь публично. Может быть, когда-нибудь это и произойдет, посмотрим, как вообще эта война закончится", - сказал депутат. Как считает Босак, Украины бы уже не существовало без внешней поддержки, но и с ней страна не способна сдвинуть линию фронта на выгодную позицию. "В ЕС тоже все говорят, что Украина должна присоединится к сообществу, но за кулисами говорят, что это не так очевидно. Из-за неготовности украинского государства и неспособности украинского политического класса реализовать все стандарты ЕС и глубокой невыгодности этих стандартов для украинской экономики и промышленности", - добавил парламентарий. В июне директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции. Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958699732.html

https://ria.ru/20240710/eltsin-1958689911.html

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в мире, украина, польша, кшиштоф босак, нато