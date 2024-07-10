НАТО всерьез не рассматривает вступление Украины, заявил польский депутат
Вице-спикер сейма Польши Босак: никто в НАТО не рассматривает вступление Украины
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Никто в НАТО всерьез не рассматривает вступление Украины в альянс, заявил в эфире радио Zet вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
По его словам, Украина на саммите НАТО не получит приглашение в НАТО.
"Мне бы хотелось, чтобы польские политики прекратили дезинформировать общественное мнение и говорить подобную чушь публично. Может быть, когда-нибудь это и произойдет, посмотрим, как вообще эта война закончится", - сказал депутат.
Как считает Босак, Украины бы уже не существовало без внешней поддержки, но и с ней страна не способна сдвинуть линию фронта на выгодную позицию.
"В ЕС тоже все говорят, что Украина должна присоединится к сообществу, но за кулисами говорят, что это не так очевидно. Из-за неготовности украинского государства и неспособности украинского политического класса реализовать все стандарты ЕС и глубокой невыгодности этих стандартов для украинской экономики и промышленности", - добавил парламентарий.
В июне директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.