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Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
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04:12 10.07.2024 (обновлено: 10:16 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/nato-1958657038.html
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса, в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире, заявил... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:12
2024-07-10T10:16
анатолий антонов
россия
сша
вашингтон (штат)
нато
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса, в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", — сообщил он журналистам. По словам Антонова, страны Запада продолжают навязывать авторитарные порядки, выгодные "золотому миллиарду", а также прокладывают тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Так, в ходе мероприятий в первый день саммита Россия не услышала ни одного слова о мире. &quot;Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны. Таким образом в Североатлантическом альянсе стараются запугать свою общественность и обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима ради нанесения нам стратегического поражения&quot;, — отметил дипломат.Антонов подчеркнул, что политика стран Запада уже вызывает растущее отторжение, в частности у стран Глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.
https://ria.ru/20240710/tramp-1958652303.html
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анатолий антонов, россия, сша, вашингтон (штат), нато
Анатолий Антонов, Россия, США, Вашингтон (штат), НАТО
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО

Антонов: первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса, в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«
"Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", — сообщил он журналистам.
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По словам Антонова, страны Запада продолжают навязывать авторитарные порядки, выгодные "золотому миллиарду", а также прокладывают тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Так, в ходе мероприятий в первый день саммита Россия не услышала ни одного слова о мире.
«

"Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны. Таким образом в Североатлантическом альянсе стараются запугать свою общественность и обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима ради нанесения нам стратегического поражения", — отметил дипломат.

Антонов подчеркнул, что политика стран Запада уже вызывает растущее отторжение, в частности у стран Глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.
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Анатолий АнтоновРоссияСШАВашингтон (штат)НАТО
 
 
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