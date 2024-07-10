https://ria.ru/20240710/nato-1958657038.html

Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО

Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024

Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО

Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса, в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире, заявил... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T04:12

2024-07-10T04:12

2024-07-10T10:16

анатолий антонов

россия

сша

вашингтон (штат)

нато

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса, в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", — сообщил он журналистам. По словам Антонова, страны Запада продолжают навязывать авторитарные порядки, выгодные "золотому миллиарду", а также прокладывают тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Так, в ходе мероприятий в первый день саммита Россия не услышала ни одного слова о мире. "Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны. Таким образом в Североатлантическом альянсе стараются запугать свою общественность и обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима ради нанесения нам стратегического поражения", — отметил дипломат.Антонов подчеркнул, что политика стран Запада уже вызывает растущее отторжение, в частности у стран Глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.

https://ria.ru/20240710/tramp-1958652303.html

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россия

сша

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анатолий антонов, россия, сша, вашингтон (штат), нато