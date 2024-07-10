Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Антонов: первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса, в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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"Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", — сообщил он журналистам.
По словам Антонова, страны Запада продолжают навязывать авторитарные порядки, выгодные "золотому миллиарду", а также прокладывают тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Так, в ходе мероприятий в первый день саммита Россия не услышала ни одного слова о мире.
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"Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны. Таким образом в Североатлантическом альянсе стараются запугать свою общественность и обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима ради нанесения нам стратегического поражения", — отметил дипломат.
Антонов подчеркнул, что политика стран Запада уже вызывает растущее отторжение, в частности у стран Глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.