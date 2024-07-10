https://ria.ru/20240710/nalogovaya_sistema-1958645702.html

Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы

Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы - РИА Новости, 10.07.2024

Совет Федерации рассмотрит законы о совершенствовании налоговой системы

Совет Федерации в среду обсудит пакет законов, направленных на совершенствование в России налоговой системы, кроме того, сенаторы рассмотрят поправки в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T00:15

2024-07-10T00:15

2024-07-10T00:15

россия

экономика

совет федерации рф

налоговые изменения в россии

госдума рф

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Совет Федерации в среду обсудит пакет законов, направленных на совершенствование в России налоговой системы, кроме того, сенаторы рассмотрят поправки в федеральный бюджет, соответствующие вопросы включены в повестку заседания. Так, члены верхней палаты российского парламента планируют рассмотреть пакет поправок в Бюджетный кодекс РФ, которыми, в частности, переносится предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы с 15 сентября на 1 октября 2024 года. Этим же законом предусматривается списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Другой пакет поправок направлен на совершенствование налоговой системы России. Одной из основных новелл данного документа является введение прогрессивной шкалы НДФЛ – от 13% до 22%. Базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22%. Еще одной важной статьей закона является повышение налога на прибыль организаций до 25%, а также амнистия для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Законом также предусматривается введение права регионов устанавливать с 2025 года туристический налог, увеличение НДПИ на некоторые полезные ископаемые, индексация акцизов на бензин, автомобиль, мотоциклы, табак и алкоголь и увеличение госпошлин на ряд юридических действий. Еще одной важной инициативой является закон о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Разница будет определяться между суммой уплаченного НДФЛ (13% для таких семей) и суммой налога с того же дохода по ставке 6% - то есть, составит 7%. В случае принятия закон вступит в силу с 2026 года, налоговая база для расчетов будет сформирована в 2025 году. Парламентарии намерены обсудить закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. В случае, если парламентарии планируют выезд за пределы России, им будет необходимо согласовать свою поездку в соответствии с регламентом, установленным советом соответствующей палаты Федерального собрания. Совфед также рассмотрит закон о нераспространении на кандидатов в сенаторы от новых регионов ценза оседлости до 1 января 2030 года, предоставление права получать две пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп – членам семей погибших военнослужащих и приравненных к ним. Кроме того, в повестке заседания закон о системообразующих территориальных сетевых организациях и внедрении автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики.

https://ria.ru/20240530/siluanov-1949479010.html

https://ria.ru/20240606/peskov-1951155682.html

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россия, экономика, совет федерации рф, налоговые изменения в россии, госдума рф