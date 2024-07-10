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Архангельские депутаты: налоговые изменения учитывают интересы северян - РИА Новости, 10.07.2024
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Архангельская область
 
11:20 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/nalogi-1958694616.html
Архангельские депутаты: налоговые изменения учитывают интересы северян
Архангельские депутаты: налоговые изменения учитывают интересы северян - РИА Новости, 10.07.2024
Архангельские депутаты: налоговые изменения учитывают интересы северян
Подход к начислению НДФЛ, при котором в налогообложении учитывается только базовая часть, является справедливым по отношению к жителям Крайнего Севера, где... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:20
2024-07-10T11:20
архангельская область
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Подход к начислению НДФЛ, при котором в налогообложении учитывается только базовая часть, является справедливым по отношению к жителям Крайнего Севера, где выплачиваются северные надбавки, считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. В среду депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении внесенные правительством РФ поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на совершенствование налоговой системы. Одной из поправок предусмотрено, что повышение НДФЛ не коснется дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями. Как пояснила Прокопьева, рассматривая на внеочередной сессии изменения в налоговое законодательство, архангельские депутаты понимали, что повышение подоходного налога коснется небольшого числа людей, живущих в области. Но в их числе могут быть высококлассные специалисты с хорошей зарплатой – работники добывающих отраслей, оборонных предприятий, те, кто занят на опасном производстве. "Поэтому очень рады, что президент поручил пересмотреть подход к начислению НДФЛ и учитывать при налогообложении только базовую часть. Это справедливо по отношению к жителям северных территорий, которые получают надбавки за то, что живут и работают в непростых климатических условиях", – отметила Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Изменениями в налоговое законодательство предусмотрено расширение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Ставка НДФЛ для доходов до 2,4 миллиона рублей в год остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей – 15 процентов, от 5 до 20 миллионов рублей – 18 процентов, до 50 миллионов – 18 процентов и свыше 50 миллионов – 22 процента. При этом повышенный налог будет уплачиваться не со всей суммы, а с превышения базового порога. Налоговые изменения не коснутся выплат, получаемых за участие в СВО. Теперь в налоговой базе прогрессивной шкалы НДФЛ не будут учитываться и северные надбавки. В настоящее время они облагаются подоходным налогом и страховыми взносами.
https://ria.ru/20240703/deputaty-1957186930.html
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россия, ндфл
Архангельская область, Россия, НДФЛ

Архангельские депутаты: налоговые изменения учитывают интересы северян

© Фото : пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатовПредседателель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева
Председателель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов
Председателель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Подход к начислению НДФЛ, при котором в налогообложении учитывается только базовая часть, является справедливым по отношению к жителям Крайнего Севера, где выплачиваются северные надбавки, считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
В среду депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении внесенные правительством РФ поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на совершенствование налоговой системы. Одной из поправок предусмотрено, что повышение НДФЛ не коснется дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.
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Как пояснила Прокопьева, рассматривая на внеочередной сессии изменения в налоговое законодательство, архангельские депутаты понимали, что повышение подоходного налога коснется небольшого числа людей, живущих в области. Но в их числе могут быть высококлассные специалисты с хорошей зарплатой – работники добывающих отраслей, оборонных предприятий, те, кто занят на опасном производстве.
"Поэтому очень рады, что президент поручил пересмотреть подход к начислению НДФЛ и учитывать при налогообложении только базовую часть. Это справедливо по отношению к жителям северных территорий, которые получают надбавки за то, что живут и работают в непростых климатических условиях", – отметила Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Изменениями в налоговое законодательство предусмотрено расширение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Ставка НДФЛ для доходов до 2,4 миллиона рублей в год остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей – 15 процентов, от 5 до 20 миллионов рублей – 18 процентов, до 50 миллионов – 18 процентов и свыше 50 миллионов – 22 процента. При этом повышенный налог будет уплачиваться не со всей суммы, а с превышения базового порога. Налоговые изменения не коснутся выплат, получаемых за участие в СВО. Теперь в налоговой базе прогрессивной шкалы НДФЛ не будут учитываться и северные надбавки. В настоящее время они облагаются подоходным налогом и страховыми взносами.
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