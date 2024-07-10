https://ria.ru/20240710/nalogi-1958694616.html

Архангельские депутаты: налоговые изменения учитывают интересы северян

Архангельские депутаты: налоговые изменения учитывают интересы северян - РИА Новости, 10.07.2024

Архангельские депутаты: налоговые изменения учитывают интересы северян

Подход к начислению НДФЛ, при котором в налогообложении учитывается только базовая часть, является справедливым по отношению к жителям Крайнего Севера, где... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:20

2024-07-10T11:20

2024-07-10T11:20

архангельская область

россия

ндфл

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 июл – РИА Новости. Подход к начислению НДФЛ, при котором в налогообложении учитывается только базовая часть, является справедливым по отношению к жителям Крайнего Севера, где выплачиваются северные надбавки, считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. В среду депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении внесенные правительством РФ поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на совершенствование налоговой системы. Одной из поправок предусмотрено, что повышение НДФЛ не коснется дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями. Как пояснила Прокопьева, рассматривая на внеочередной сессии изменения в налоговое законодательство, архангельские депутаты понимали, что повышение подоходного налога коснется небольшого числа людей, живущих в области. Но в их числе могут быть высококлассные специалисты с хорошей зарплатой – работники добывающих отраслей, оборонных предприятий, те, кто занят на опасном производстве. "Поэтому очень рады, что президент поручил пересмотреть подход к начислению НДФЛ и учитывать при налогообложении только базовую часть. Это справедливо по отношению к жителям северных территорий, которые получают надбавки за то, что живут и работают в непростых климатических условиях", – отметила Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Изменениями в налоговое законодательство предусмотрено расширение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Ставка НДФЛ для доходов до 2,4 миллиона рублей в год остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 миллиона рублей до 5 миллионов рублей – 15 процентов, от 5 до 20 миллионов рублей – 18 процентов, до 50 миллионов – 18 процентов и свыше 50 миллионов – 22 процента. При этом повышенный налог будет уплачиваться не со всей суммы, а с превышения базового порога. Налоговые изменения не коснутся выплат, получаемых за участие в СВО. Теперь в налоговой базе прогрессивной шкалы НДФЛ не будут учитываться и северные надбавки. В настоящее время они облагаются подоходным налогом и страховыми взносами.

https://ria.ru/20240703/deputaty-1957186930.html

https://ria.ru/20240627/lgoty-1955805718.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ндфл