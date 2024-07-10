https://ria.ru/20240710/nalog-1958701830.html

В Кремле прокомментировали введение туристического налога

В Кремле прокомментировали введение туристического налога - РИА Новости, 10.07.2024

В Кремле прокомментировали введение туристического налога

Введение туристического налога не приведёт к существенному подорожанию отдыха, качество туробъектов будет повышаться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:56

2024-07-10T11:56

2024-07-10T11:56

туризм

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Введение туристического налога не приведёт к существенному подорожанию отдыха, качество туробъектов будет повышаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Существенно ни к какому подражанию это не приведёт. Тем более вы знаете, что когда рассматривался экспертами и нашими депутатами в соответствующих комитетах, когда этот законопроект проходил, весьма аргументировано все доводы "за" были представлены", - сказал он журналистам. Песков отметил, что по мере того, как развивается сектор туризма - один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики РФ, "благодаря этому налогу в том числе и будет повышаться качество туристических объектов".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков