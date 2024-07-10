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В Кремле прокомментировали введение туристического налога
В Кремле прокомментировали введение туристического налога - РИА Новости, 10.07.2024
В Кремле прокомментировали введение туристического налога
Введение туристического налога не приведёт к существенному подорожанию отдыха, качество туробъектов будет повышаться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:56
2024-07-10T11:56
2024-07-10T11:56
туризм
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Введение туристического налога не приведёт к существенному подорожанию отдыха, качество туробъектов будет повышаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Существенно ни к какому подражанию это не приведёт. Тем более вы знаете, что когда рассматривался экспертами и нашими депутатами в соответствующих комитетах, когда этот законопроект проходил, весьма аргументировано все доводы "за" были представлены", - сказал он журналистам. Песков отметил, что по мере того, как развивается сектор туризма - один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики РФ, "благодаря этому налогу в том числе и будет повышаться качество туристических объектов".
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россия, дмитрий песков
Туризм, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали введение туристического налога
Песков: туристический налог не приведёт к существенному подорожанию отдыха
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Введение туристического налога не приведёт к существенному подорожанию отдыха, качество туробъектов будет повышаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Существенно ни к какому подражанию это не приведёт. Тем более вы знаете, что когда рассматривался экспертами и нашими депутатами в соответствующих комитетах, когда этот законопроект проходил, весьма аргументировано все доводы "за" были представлены", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что по мере того, как развивается сектор туризма - один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики РФ, "благодаря этому налогу в том числе и будет повышаться качество туристических объектов".