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СМИ: семья погибшего на Украине колумбийца обратилась с просьбой к властям - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 10.07.2024 (обновлено: 01:57 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/naemnik-1958648653.html
СМИ: семья погибшего на Украине колумбийца обратилась с просьбой к властям
СМИ: семья погибшего на Украине колумбийца обратилась с просьбой к властям - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: семья погибшего на Украине колумбийца обратилась с просьбой к властям
Родные очередного погибшего на Украине наемника из Колумбии просят власти страны помочь с репатриацией его останков, сообщила радиостанция LaFM. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:06
2024-07-10T01:57
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Родные очередного погибшего на Украине наемника из Колумбии просят власти страны помочь с репатриацией его останков, сообщила радиостанция LaFM. "Родственники обратились к национальному правительству за поддержкой, чтобы начать процесс репатриации тела для христианского захоронения на родине", - сообщила радиостанция на своем сайте. Как выяснила LaFM, погибший 27-летний Алекс Падилья Гусман - профессиональный военный из города Монтерия на севере страны, который отправился за заработками на Украину вместе со своим двоюродным братом около года назад. Члены семьи сообщили СМИ, что его доход составлял около 3,7 тысячи долларов США в месяц. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать более 5,9 тысячи боевиков.
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
https://ria.ru/20240705/naemniki-1957541613.html
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украина, в мире, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Россия
СМИ: семья погибшего на Украине колумбийца обратилась с просьбой к властям

LaFM: семья погибшего на Украине наемника просит власти Колумбии вывезти тело

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Родные очередного погибшего на Украине наемника из Колумбии просят власти страны помочь с репатриацией его останков, сообщила радиостанция LaFM.
"Родственники обратились к национальному правительству за поддержкой, чтобы начать процесс репатриации тела для христианского захоронения на родине", - сообщила радиостанция на своем сайте.
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях
Вчера, 05:03
Как выяснила LaFM, погибший 27-летний Алекс Падилья Гусман - профессиональный военный из города Монтерия на севере страны, который отправился за заработками на Украину вместе со своим двоюродным братом около года назад. Члены семьи сообщили СМИ, что его доход составлял около 3,7 тысячи долларов США в месяц.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать более 5,9 тысячи боевиков.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В ДНР чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей
5 июля, 05:33
 
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