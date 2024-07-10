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У фигурантов дела о рекордной взятке арестовали новые активы - РИА Новости, 10.07.2024
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08:57 10.07.2024 (обновлено: 13:20 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/mvd-1958670572.html
У фигурантов дела о рекордной взятке арестовали новые активы
У фигурантов дела о рекордной взятке арестовали новые активы - РИА Новости, 10.07.2024
У фигурантов дела о рекордной взятке арестовали новые активы
Московские суды по ходатайству следствия арестовывают активы бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которых заочно обвиняют во... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:57
2024-07-10T13:20
происшествия
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Московские суды по ходатайству следствия арестовывают активы бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которых заочно обвиняют во взяточничестве на пять миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."На активы фигурантов накладывают аресты в рамках расследования дела", — сказал собеседник агентства, не уточняя, о каких объектах идет речь.Из постановлений суда по жалобам на избрание заочной меры пресечения фигурантам, которые есть у РИА Новости, следует, что оба в настоящее время находятся в международном розыске, а их защита утверждает, что уголовное дело возбуждено незаконно. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в ее получении.Как сообщал "Ъ", Сатюков работал начальником отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, а Соколов был его подчиненным. По версии следствия, администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова активно опекали сотрудники ФСБ, а с марта 2019 по октябрь 2021 года — сотрудники МВД, которым он за "незаконные действия (бездействие) и общее покровительство" перевел на криптокошельки не менее 2119 ВТС, что тогда было эквивалентно сумме не менее 4,9 миллиарда рублей.О выплатах силовикам следствию рассказал сам Иванов, попавшийся на растрате криптовалюты. Позже он получил 3,5 года колонии.Предполагаемые взяточники часть полученной суммы конвертировали в рубли и иностранную валюту, размещая в десятках банков и вкладываясь в ценные бумаги. Затем начали скупать на них недвижимость. У беглецов уже арестовали квартиру в ЖК "Нежинский ковчег" и апартаменты в комплексе "Алые паруса". Фигуранты покупали недвижимость и оформляли счета, в основном, на своих подруг и сожительниц, уточняет издание.
https://ria.ru/20240407/prestupleniya-1938364208.html
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
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происшествия, дубай, москва, сингапур, дмитрий соколов (велоспорт), дмитрий захарченко, алексей иванов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дубай, Москва, Сингапур, Дмитрий Соколов (велоспорт), Дмитрий Захарченко, Алексей Иванов, Следственный комитет России (СК РФ)
У фигурантов дела о рекордной взятке арестовали новые активы

У сбежавших из РФ экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова арестовали активы

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Московские суды по ходатайству следствия арестовывают активы бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которых заочно обвиняют во взяточничестве на пять миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На активы фигурантов накладывают аресты в рамках расследования дела", — сказал собеседник агентства, не уточняя, о каких объектах идет речь.
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Из постановлений суда по жалобам на избрание заочной меры пресечения фигурантам, которые есть у РИА Новости, следует, что оба в настоящее время находятся в международном розыске, а их защита утверждает, что уголовное дело возбуждено незаконно. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в ее получении.
Как сообщал "Ъ", Сатюков работал начальником отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, а Соколов был его подчиненным. По версии следствия, администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова активно опекали сотрудники ФСБ, а с марта 2019 по октябрь 2021 года — сотрудники МВД, которым он за "незаконные действия (бездействие) и общее покровительство" перевел на криптокошельки не менее 2119 ВТС, что тогда было эквивалентно сумме не менее 4,9 миллиарда рублей.
О выплатах силовикам следствию рассказал сам Иванов, попавшийся на растрате криптовалюты. Позже он получил 3,5 года колонии.
Предполагаемые взяточники часть полученной суммы конвертировали в рубли и иностранную валюту, размещая в десятках банков и вкладываясь в ценные бумаги. Затем начали скупать на них недвижимость. У беглецов уже арестовали квартиру в ЖК "Нежинский ковчег" и апартаменты в комплексе "Алые паруса". Фигуранты покупали недвижимость и оформляли счета, в основном, на своих подруг и сожительниц, уточняет издание.
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ПроисшествияДубайМоскваСингапурДмитрий Соколов (велоспорт)Дмитрий ЗахарченкоАлексей ИвановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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