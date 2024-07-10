https://ria.ru/20240710/murmansk-1958742494.html

Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове"

Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове" - РИА Новости, 10.07.2024

Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после предотвращения теракта на "Адмирале Кузнецове" отметил, что угроз в регионе хватает, однако власти вместе со... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:20

2024-07-10T14:20

2024-07-10T14:43

безопасность

мурманская область

мурманск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после предотвращения теракта на "Адмирале Кузнецове" отметил, что угроз в регионе хватает, однако власти вместе со спецслужбами принимают необходимые меры для безопасности региона. Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. В марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце, посредством интернет-мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины, который обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле. "Очевидно, что угроз достаточно - хватает. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей области в четком взаимодействии с ФСБ и другими правоохранительными органами", - сказал Чибис, видеообращение которого приводится в Telegram-канале оперативного штаба региона. Губернатор попросил жителей и гостей региона информировать о подозрительных людях и предметах, чтобы не допустить неприятных инцидентов. "Очень важная бдительность самих граждан", - подчеркнул Чибис. Он также отметил, что очередной предотвращенный теракт, связанный с авианосцем "Адмирал Кузнецов" показывает эффективность, четкость и слаженность работы служб безопасности.

https://ria.ru/20240710/fsb-1958684952.html

https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html

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безопасность, мурманская область, мурманск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)