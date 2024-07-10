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Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове" - РИА Новости, 10.07.2024
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14:20 10.07.2024 (обновлено: 14:43 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/murmansk-1958742494.html
Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове"
Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове" - РИА Новости, 10.07.2024
Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после предотвращения теракта на "Адмирале Кузнецове" отметил, что угроз в регионе хватает, однако власти вместе со... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:20
2024-07-10T14:43
безопасность
мурманская область
мурманск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после предотвращения теракта на "Адмирале Кузнецове" отметил, что угроз в регионе хватает, однако власти вместе со спецслужбами принимают необходимые меры для безопасности региона. Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. В марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце, посредством интернет-мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины, который обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле. "Очевидно, что угроз достаточно - хватает. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей области в четком взаимодействии с ФСБ и другими правоохранительными органами", - сказал Чибис, видеообращение которого приводится в Telegram-канале оперативного штаба региона. Губернатор попросил жителей и гостей региона информировать о подозрительных людях и предметах, чтобы не допустить неприятных инцидентов. "Очень важная бдительность самих граждан", - подчеркнул Чибис. Он также отметил, что очередной предотвращенный теракт, связанный с авианосцем "Адмирал Кузнецов" показывает эффективность, четкость и слаженность работы служб безопасности.
https://ria.ru/20240710/fsb-1958684952.html
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безопасность, мурманская область, мурманск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Мурманская область, Мурманск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава Мурманской области прокомментировал теракт на "Адмирале Кузнецове"

Глава области Чибис заявил, что угроз в регионе хватает, но власти приняли меры

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в порту Мурманска
Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в порту Мурманска. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после предотвращения теракта на "Адмирале Кузнецове" отметил, что угроз в регионе хватает, однако власти вместе со спецслужбами принимают необходимые меры для безопасности региона.
Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. В марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце, посредством интернет-мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины, который обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.
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"Очевидно, что угроз достаточно - хватает. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей области в четком взаимодействии с ФСБ и другими правоохранительными органами", - сказал Чибис, видеообращение которого приводится в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Губернатор попросил жителей и гостей региона информировать о подозрительных людях и предметах, чтобы не допустить неприятных инцидентов.
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"Очень важная бдительность самих граждан", - подчеркнул Чибис.
Он также отметил, что очередной предотвращенный теракт, связанный с авианосцем "Адмирал Кузнецов" показывает эффективность, четкость и слаженность работы служб безопасности.
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БезопасностьМурманская областьМурманскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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