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Своя колея, или Как "Мослифт" импорт заместил - РИА Новости, 10.07.2024
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Своя колея, или Как "Мослифт" импорт заместил
Своя колея, или Как "Мослифт" импорт заместил - РИА Новости, 10.07.2024
Своя колея, или Как "Мослифт" импорт заместил
Весной 2023 года "Мослифт" перешел на производство собственных комплектующих и продолжает расширять этот список. Новые детали, узлы и другая техническая начинка РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:00
2024-07-10T09:00
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технологии
россия
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мослифт
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Весной 2023 года "Мослифт" перешел на производство собственных комплектующих и продолжает расширять этот список. Новые детали, узлы и другая техническая начинка устройств обеспечивают безопасность и комфорт горожан. Это особенно важно в рамках капремонта жилых домов, когда специалисты меняют лифтовое оборудование. Корреспондент РИА Новости отправился в индустриальный центр компании, чтобы узнать подробности о новинках российских производителей.Техничная заменаЗадача создать свой производственно-логистический центр была поставлена в 2017 году. "На тот момент практически 50% запчастей и узлов лифтов были импортные", - рассказывает заместитель гендиректора АО "Мослифт" Николай Баранов."На сегодняшний день у нас 80% российских запчастей. Пока в России не хватает мощностей по производству лебедок. Их покупаем у китайских производителей. Но переход на отечественных поставщиков в данном случае – это вопрос времени. Заводам нужно увеличить мощности, и тогда они обеспечат нужный объем. Такая задача стоит на уровне министерств, есть соответствующие программы, значит, все получится", – говорит он.По его словам, в планах у компании увеличить локализацию на собственном производстве. Около половины деталей "Мослифт" делает сам – это гарантия соблюдения сроков. Раньше приходилось зависеть от поставщиков.&quot;У нас увеличение по мощностям от года к году идет на уровне 15-20%. Мы постоянно улучшаем качество продукции, чтобы увеличение объемов производства удовлетворяло потребности рынка. Например, в рамках капремонта домов в Москве мы проводим замену оборудования постоянно. Так, только по линии Фонда капитального ремонта поставляем ежегодно порядка 500 лифтов&quot;, – рассказывает специалист.Серийные новинкиВ последнее время "Мослифт заместил ряд комплектующих отечественными аналогами. Среди них устройство контроля загрузки лифта, которое препятствует использованию подъемного оборудования при превышении максимальной грузоподъемности. Фотобарьер, который определяет наличие препятствия в зоне закрытия дверей кабины и сигнализирует об этом в систему управления лифтом. Тем самым исключая вероятность того, что человека зажмут двери.По словам Баранова, удалось создать российский аналог вводного устройства. Именно этот механизм подает напряжение и приводит в движение лифт.&quot;По качеству наше изделие не уступает импортным аналогам. К тому же оно ниже по стоимости, объединяет в себе простоту обслуживания, функциональность и безопасность. Его можно быстро смонтировать на стене машинного помещения, что повышает удобство работы с ним&quot;, – поясняет замгендиректора компании.Помимо этого, освоена технологию производства роликовых башмаков, которые отвечают за плавный и бесшумный ход лифта. Для их работы не нужно масло, что позволяет экономить не только на смазочных материалах, но и способствует поддержанию чистоты в шахте лифта."Гордостью предприятия стала собственная разработка и производство рекуператоров электроэнергии на суперконденсаторах. Если говорить простыми словами, то применение этого устройства высвобождает дополнительную энергию во время движения загруженной кабины вниз, или пустой кабины вверх. Лебедка при этом работает в генераторном режиме, преобразуя кинетическую энергию в электрическую. Избыточная электроэнергия передается лебедке лифта. Таким образом, в зависимости от интенсивности загрузки лифта, экономия энергии может составить 35%", – добавляет Баранов.Это новшество особенно важно при эксплуатации медицинских лифтов и в зданиях с высоким пассажиропотоком, поскольку в случае отключения электричества, накопленная рекуператором энергия поможет дотянуть кабину лифта до ближайшего этажа и открыть двери.Месяц назад в "Мослифте" разработали и приступили к производству информационного табло кабины лифта."Ранее все эти комплектующие закупались в Европе и Китае. Организация производства на собственных мощностях позволила компании не только сократить итоговую стоимость лифта, но и увеличить срок его службы", – подчеркивает Баранов.
https://realty.ria.ru/20210409/lifty-1727166497.html
https://realty.ria.ru/20230607/moslift-1876751970.html
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технологии, россия, москва, мослифт, импортозамещение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Технологии, Россия, Москва, Мослифт, Импортозамещение

Своя колея, или Как "Мослифт" импорт заместил

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗдание завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
Здание завода по производству лифтов Мослифт в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Весной 2023 года "Мослифт" перешел на производство собственных комплектующих и продолжает расширять этот список. Новые детали, узлы и другая техническая начинка устройств обеспечивают безопасность и комфорт горожан. Это особенно важно в рамках капремонта жилых домов, когда специалисты меняют лифтовое оборудование. Корреспондент РИА Новости отправился в индустриальный центр компании, чтобы узнать подробности о новинках российских производителей.

Техничная замена

Задача создать свой производственно-логистический центр была поставлена в 2017 году. "На тот момент практически 50% запчастей и узлов лифтов были импортные", - рассказывает заместитель гендиректора АО "Мослифт" Николай Баранов.
"На сегодняшний день у нас 80% российских запчастей. Пока в России не хватает мощностей по производству лебедок. Их покупаем у китайских производителей. Но переход на отечественных поставщиков в данном случае – это вопрос времени. Заводам нужно увеличить мощности, и тогда они обеспечат нужный объем. Такая задача стоит на уровне министерств, есть соответствующие программы, значит, все получится", – говорит он.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦех завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
Цех завода по производству лифтов Мослифт в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Цех завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
По его словам, в планах у компании увеличить локализацию на собственном производстве. Около половины деталей "Мослифт" делает сам – это гарантия соблюдения сроков. Раньше приходилось зависеть от поставщиков.
«

"У нас увеличение по мощностям от года к году идет на уровне 15-20%. Мы постоянно улучшаем качество продукции, чтобы увеличение объемов производства удовлетворяло потребности рынка. Например, в рамках капремонта домов в Москве мы проводим замену оборудования постоянно. Так, только по линии Фонда капитального ремонта поставляем ежегодно порядка 500 лифтов", – рассказывает специалист.

Серийные новинки

В последнее время "Мослифт заместил ряд комплектующих отечественными аналогами. Среди них устройство контроля загрузки лифта, которое препятствует использованию подъемного оборудования при превышении максимальной грузоподъемности. Фотобарьер, который определяет наличие препятствия в зоне закрытия дверей кабины и сигнализирует об этом в систему управления лифтом. Тем самым исключая вероятность того, что человека зажмут двери.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник в кабине лифта в цехе завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
Сотрудник в кабине лифта в цехе завода по производству лифтов Мослифт в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник в кабине лифта в цехе завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
По словам Баранова, удалось создать российский аналог вводного устройства. Именно этот механизм подает напряжение и приводит в движение лифт.
«

"По качеству наше изделие не уступает импортным аналогам. К тому же оно ниже по стоимости, объединяет в себе простоту обслуживания, функциональность и безопасность. Его можно быстро смонтировать на стене машинного помещения, что повышает удобство работы с ним", – поясняет замгендиректора компании.

Помимо этого, освоена технологию производства роликовых башмаков, которые отвечают за плавный и бесшумный ход лифта. Для их работы не нужно масло, что позволяет экономить не только на смазочных материалах, но и способствует поддержанию чистоты в шахте лифта.
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"Гордостью предприятия стала собственная разработка и производство рекуператоров электроэнергии на суперконденсаторах. Если говорить простыми словами, то применение этого устройства высвобождает дополнительную энергию во время движения загруженной кабины вниз, или пустой кабины вверх. Лебедка при этом работает в генераторном режиме, преобразуя кинетическую энергию в электрическую. Избыточная электроэнергия передается лебедке лифта. Таким образом, в зависимости от интенсивности загрузки лифта, экономия энергии может составить 35%", – добавляет Баранов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник в цехе завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
Сотрудник в цехе завода по производству лифтов Мослифт в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник в цехе завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
Это новшество особенно важно при эксплуатации медицинских лифтов и в зданиях с высоким пассажиропотоком, поскольку в случае отключения электричества, накопленная рекуператором энергия поможет дотянуть кабину лифта до ближайшего этажа и открыть двери.
Месяц назад в "Мослифте" разработали и приступили к производству информационного табло кабины лифта.

TFT-панели 8 и 10 дюймов представляют собой жидкокристаллический дисплей, в основе которого лежит активная матрица из тонкопленочных транзисторов. В качестве компонентов при сборке используются платы, корпус, защитное стекло повышенной прочности. Программное обеспечение для платы является также разработкой компании, причем управление информацией на мониторе может осуществляться с мобильного телефона собственником лифта или обслуживающей организацией. Изделие обладает высоким качеством изображения, а также малым электропотреблением.

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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭкран в кабине лифта в цехе завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
Экран в кабине лифта в цехе завода по производству лифтов Мослифт в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Экран в кабине лифта в цехе завода по производству лифтов "Мослифт" в Москве
"Ранее все эти комплектующие закупались в Европе и Китае. Организация производства на собственных мощностях позволила компании не только сократить итоговую стоимость лифта, но и увеличить срок его службы", – подчеркивает Баранов.
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