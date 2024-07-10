https://ria.ru/20240710/moskva-1958857658.html

В Москве приостановили движение трамваев на Волоколамском шоссе

В Москве приостановили движение трамваев на Волоколамском шоссе - РИА Новости, 10.07.2024

В Москве приостановили движение трамваев на Волоколамском шоссе

Движение трамваев на Волоколамском шоссе в Москве временно приостановили из-за проверки путевой инфраструктуры, информация о сходе трамвая с рельсов не... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:21

2024-07-10T23:21

2024-07-10T23:21

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Движение трамваев на Волоколамском шоссе в Москве временно приостановили из-за проверки путевой инфраструктуры, информация о сходе трамвая с рельсов не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена (в сферу ответственности которого входят и трамвайные перевозки). Ранее в Telegram-канале "Москва 24" появилась информация, что трамвай якобы сошел с рельсов в районе остановки "Панфиловский путепровод". "Сегодня около 20.30 в районе остановки "Панфиловский путепровод" для проверки путевой инфраструктуры был остановлен трамвай, следовавший по маршруту № 30… Информация о сходе трамвая не соответствует действительности. Специалисты Московского метрополитена находятся на месте и работают над скорейшим восстановлением движения", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что маршруты трамваев № 6, 15, 28, 30 и 31 временно изменены. "Для проезда на участке от Пехотной улицы до улицы Панфилова можно воспользоваться автобусами по Волоколамскому шоссе", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240704/metro-1957382193.html

https://ria.ru/20240522/dtp-1947749376.html

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происшествия, москва, московский метрополитен