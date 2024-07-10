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В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах
В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах - РИА Новости, 10.07.2024
В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах
Жители и гости Москвы совершили 35 миллионов поездок на прокатных электросамокатах со старта сезона, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году, РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:42
2024-07-10T18:42
2024-07-10T18:42
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жители и гости Москвы совершили 35 миллионов поездок на прокатных электросамокатах со старта сезона, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Тридцать пять миллионов - столько поездок совершили на арендованных электросамокатах жители и гости города со старта сезона. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период в прошлом году", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 85% случаев самокат арендуется для коротких поездок.
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москва
В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах
Дептранс: москвичи в этом году в 1,5 раза больше ездят на электросамокатах