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В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах - РИА Новости, 10.07.2024
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18:42 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/moskva-1958820236.html
В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах
В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах - РИА Новости, 10.07.2024
В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах
Жители и гости Москвы совершили 35 миллионов поездок на прокатных электросамокатах со старта сезона, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году, РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:42
2024-07-10T18:42
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жители и гости Москвы совершили 35 миллионов поездок на прокатных электросамокатах со старта сезона, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Тридцать пять миллионов - столько поездок совершили на арендованных электросамокатах жители и гости города со старта сезона. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период в прошлом году", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 85% случаев самокат арендуется для коротких поездок.
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Москва
В Москве с начала сезона совершили 35 миллионов поездок на электросамокатах

Дептранс: москвичи в этом году в 1,5 раза больше ездят на электросамокатах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва
Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жители и гости Москвы совершили 35 миллионов поездок на прокатных электросамокатах со старта сезона, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Тридцать пять миллионов - столько поездок совершили на арендованных электросамокатах жители и гости города со старта сезона. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период в прошлом году", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в 85% случаев самокат арендуется для коротких поездок.
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