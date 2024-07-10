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Оппозиция в Молдавии пожаловалась еврокомиссару на цензуру - РИА Новости, 10.07.2024
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15:00 10.07.2024 (обновлено: 15:03 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958751541.html
Оппозиция в Молдавии пожаловалась еврокомиссару на цензуру
Оппозиция в Молдавии пожаловалась еврокомиссару на цензуру - РИА Новости, 10.07.2024
Оппозиция в Молдавии пожаловалась еврокомиссару на цензуру
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии обсудил с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели проблему поляризации... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:00
2024-07-10T15:03
в мире
молдавия
зинаида гречаный
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии обсудил с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели проблему поляризации госорганов, игнорирование оппозиции властями и цензуру, сообщил вице-спикер парламента, социалист Влад Батрынча. Во встрече с Вархели помимо Батрынчи приняли участие почетный председатель Соцпартии Зинаида Гречаная и депутат от Компартии Константин Старыш. "Во время встречи обсудили вопросы европейской интеграции Республики Молдова, качества проводимых реформ, эффективности деятельности институтов государства, цензуры в СМИ и преследования оппозиции. Отметил, что Республика Молдова заинтересована в строительстве демократических институтов, однако действия нынешней власти PAS приводят лишь к политизации государственных органов", - написал Батрынча в соцсетях. По его словам, чтобы Молдавия приблизилась к копенгагенским критериям реальной демократии, необходима деполитизация Центральной избирательной комиссии и системы юстиции. Также необходим более тщательный контроль проводимых реформ, при этом все политические силы должны быть включены в процесс европейской интеграции. Гречаная акцентировала внимание на том, что парламентское большинство не смогло сплотить общество, вместо этого игнорирую инициативы оппозиции, направленные на благо граждан. А Старыш заявил, что, благодаря действиям властей, евроинтеграция в стране теперь ассоциируется с цензурой. Вархели в свою очередь отметил, что правовое государство и верховенство законов – ключевые для процесса европейской интеграции. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958706252.html
https://ria.ru/20240709/gagauzija-1958447334.html
https://ria.ru/20240520/evrointegratsiya-1947281805.html
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в мире, молдавия, зинаида гречаный, евросоюз
В мире, Молдавия, Зинаида Гречаный, Евросоюз
Оппозиция в Молдавии пожаловалась еврокомиссару на цензуру

Оппозиция Молдавии обсудила с еврокомиссаром Вархели политизацию госорганов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии обсудил с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели проблему поляризации госорганов, игнорирование оппозиции властями и цензуру, сообщил вице-спикер парламента, социалист Влад Батрынча.
Во встрече с Вархели помимо Батрынчи приняли участие почетный председатель Соцпартии Зинаида Гречаная и депутат от Компартии Константин Старыш.
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"Во время встречи обсудили вопросы европейской интеграции Республики Молдова, качества проводимых реформ, эффективности деятельности институтов государства, цензуры в СМИ и преследования оппозиции. Отметил, что Республика Молдова заинтересована в строительстве демократических институтов, однако действия нынешней власти PAS приводят лишь к политизации государственных органов", - написал Батрынча в соцсетях.
По его словам, чтобы Молдавия приблизилась к копенгагенским критериям реальной демократии, необходима деполитизация Центральной избирательной комиссии и системы юстиции. Также необходим более тщательный контроль проводимых реформ, при этом все политические силы должны быть включены в процесс европейской интеграции.
Гречаная акцентировала внимание на том, что парламентское большинство не смогло сплотить общество, вместо этого игнорирую инициативы оппозиции, направленные на благо граждан. А Старыш заявил, что, благодаря действиям властей, евроинтеграция в стране теперь ассоциируется с цензурой.
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Вархели в свою очередь отметил, что правовое государство и верховенство законов – ключевые для процесса европейской интеграции.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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