https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html

Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС

Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.07.2024

Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС

Молдавия перешла ко второму этапу переговоров по вступлению в Евросоюз, сообщила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова в своих соцсетях. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:07

2024-07-10T18:07

2024-07-10T19:36

в мире

молдавия

кишинев

украина

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Молдавия перешла ко второму этапу переговоров по вступлению в Евросоюз, сообщила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова в своих соцсетях."Молдавия в среду приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС — двустороннему скринингу. Мы вместе с командой ЕК проанализируем пятую главу европейского законодательства — "Государственные закупки". Эта область необходима для правильного функционирования любого демократического государства, так как касается эффективного использования государственных средств", — написала она.В Кишиневе сейчас находится делегация Еврокомиссии, которая проводит встречи с молдавскими чиновниками, ответственными за переговорный процесс. Как отметили в пресс-службе правительства республики, в первом заседании по двустороннему скринингу принял участие еврокомиссар по вопросам добрососедства Оливер Вархели, который рассказал о процедуре.Он отметил, что Молдавия "набрала скорость и продвинулась вперед", но это было только начало, а сейчас начинается тяжелая работа. Европейский чиновник уточнил, что властям республики предстоит ответить более чем на четыре тысячи вопросов, которые подготовили 1200 экспертов Еврокомиссии.В Молдавии 20 октября в один день с президентскими выборами пройдет референдум о вступлении республики в ЕС. В случае положительного исхода голосования власти страны намерены включить пункт о евроинтеграции в конституцию.С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также давлении на оппозицию.В июне 2022-го Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов на вступление в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го.

https://ria.ru/20240709/shor-1958614852.html

https://ria.ru/20240625/moldavia-1955459537.html

https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958322434.html

https://ria.ru/20240706/moldavija-1957916734.html

молдавия

кишинев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, украина, еврокомиссия, евросоюз