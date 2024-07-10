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Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.07.2024
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18:07 10.07.2024 (обновлено: 19:36 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html
Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС
Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.07.2024
Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС
Молдавия перешла ко второму этапу переговоров по вступлению в Евросоюз, сообщила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова в своих соцсетях. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:07
2024-07-10T19:36
в мире
молдавия
кишинев
украина
еврокомиссия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Молдавия перешла ко второму этапу переговоров по вступлению в Евросоюз, сообщила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова в своих соцсетях."Молдавия в среду приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС — двустороннему скринингу. Мы вместе с командой ЕК проанализируем пятую главу европейского законодательства — "Государственные закупки". Эта область необходима для правильного функционирования любого демократического государства, так как касается эффективного использования государственных средств", — написала она.В Кишиневе сейчас находится делегация Еврокомиссии, которая проводит встречи с молдавскими чиновниками, ответственными за переговорный процесс. Как отметили в пресс-службе правительства республики, в первом заседании по двустороннему скринингу принял участие еврокомиссар по вопросам добрососедства Оливер Вархели, который рассказал о процедуре.Он отметил, что Молдавия "набрала скорость и продвинулась вперед", но это было только начало, а сейчас начинается тяжелая работа. Европейский чиновник уточнил, что властям республики предстоит ответить более чем на четыре тысячи вопросов, которые подготовили 1200 экспертов Еврокомиссии.В Молдавии 20 октября в один день с президентскими выборами пройдет референдум о вступлении республики в ЕС. В случае положительного исхода голосования власти страны намерены включить пункт о евроинтеграции в конституцию.С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также давлении на оппозицию.В июне 2022-го Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов на вступление в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го.
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в мире, молдавия, кишинев, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС

Герасимова: Молдавия приступила ко второму этапу переговоров по вступлению в ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Молдавия перешла ко второму этапу переговоров по вступлению в Евросоюз, сообщила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова в своих соцсетях.
"Молдавия в среду приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС — двустороннему скринингу. Мы вместе с командой ЕК проанализируем пятую главу европейского законодательства — "Государственные закупки". Эта область необходима для правильного функционирования любого демократического государства, так как касается эффективного использования государственных средств", — написала она.
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В Кишиневе сейчас находится делегация Еврокомиссии, которая проводит встречи с молдавскими чиновниками, ответственными за переговорный процесс.
Как отметили в пресс-службе правительства республики, в первом заседании по двустороннему скринингу принял участие еврокомиссар по вопросам добрососедства Оливер Вархели, который рассказал о процедуре.
Он отметил, что Молдавия "набрала скорость и продвинулась вперед", но это было только начало, а сейчас начинается тяжелая работа. Европейский чиновник уточнил, что властям республики предстоит ответить более чем на четыре тысячи вопросов, которые подготовили 1200 экспертов Еврокомиссии.
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В Молдавии 20 октября в один день с президентскими выборами пройдет референдум о вступлении республики в ЕС. В случае положительного исхода голосования власти страны намерены включить пункт о евроинтеграции в конституцию.
С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также давлении на оппозицию.
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Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го.
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