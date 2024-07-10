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Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58 - РИА Новости, 10.07.2024
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Новое оружие России
 
03:17 10.07.2024 (обновлено: 03:53 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/modifikatsii-1958654525.html
Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58
Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58 - РИА Новости, 10.07.2024
Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58
Новые модификации ракет Х-58 показали высокую эффективность за время СВО, но и они нуждаются в доработке, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T03:17
2024-07-10T03:53
новое оружие россии
безопасность
сергей богатиков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новые модификации ракет Х-58 показали высокую эффективность за время СВО, но и они нуждаются в доработке, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков. АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". "В ходе СВО применялся ряд представителей семейства Х-58. Не имея возможности раскрыть всю доступную нам, как разработчикам, информацию, отмечу, что более результативно показали себя новые модификации ракет Х-58. Конечно же, как я говорил выше, требуется доработка и этих ракет, потому что условия на поле боя постоянно меняются и усложняются", - сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, возможна доработка даже тех модификаций, которые еще не применялись в ходе СВО. "Мы постоянно совершенствуем и систему наведения, и другие системы изделий, для обеспечения необходимого результата в условиях современного вооруженного конфликта", - сказал Богатиков. При этом он подчеркнул, что противник тоже не стоит на месте и совершенствует свои средства противодействия. "В результате доработки наших ракет, показавшие свою эффективность в 2022 году, в настоящий момент уже недостаточны. Поэтому идет постоянная работа, целью которой является обеспечение воинов СВО эффективным оружием с необходимой точностью применения", - сказал Богатиков.
https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html
https://ria.ru/20240204/rakety-1925282096.html
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безопасность, сергей богатиков
Новое оружие России, Безопасность, Сергей Богатиков
Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58

ГМКБ "Радуга": новые модификации ракет Х-58 показали высокую эффективность

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новые модификации ракет Х-58 показали высокую эффективность за время СВО, но и они нуждаются в доработке, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков.
АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".
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"В ходе СВО применялся ряд представителей семейства Х-58. Не имея возможности раскрыть всю доступную нам, как разработчикам, информацию, отмечу, что более результативно показали себя новые модификации ракет Х-58. Конечно же, как я говорил выше, требуется доработка и этих ракет, потому что условия на поле боя постоянно меняются и усложняются", - сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, возможна доработка даже тех модификаций, которые еще не применялись в ходе СВО.
"Мы постоянно совершенствуем и систему наведения, и другие системы изделий, для обеспечения необходимого результата в условиях современного вооруженного конфликта", - сказал Богатиков.
При этом он подчеркнул, что противник тоже не стоит на месте и совершенствует свои средства противодействия.
"В результате доработки наших ракет, показавшие свою эффективность в 2022 году, в настоящий момент уже недостаточны. Поэтому идет постоянная работа, целью которой является обеспечение воинов СВО эффективным оружием с необходимой точностью применения", - сказал Богатиков.
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Новое оружие РоссииБезопасностьСергей Богатиков
 
 
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