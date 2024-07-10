https://ria.ru/20240710/modifikatsii-1958654525.html

Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58

Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58 - РИА Новости, 10.07.2024

Разработчик оценил эффективность новой модификации ракет Х-58

Новые модификации ракет Х-58 показали высокую эффективность за время СВО, но и они нуждаются в доработке, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:17

2024-07-10T03:17

2024-07-10T03:53

новое оружие россии

безопасность

сергей богатиков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новые модификации ракет Х-58 показали высокую эффективность за время СВО, но и они нуждаются в доработке, заявил генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков. АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". "В ходе СВО применялся ряд представителей семейства Х-58. Не имея возможности раскрыть всю доступную нам, как разработчикам, информацию, отмечу, что более результативно показали себя новые модификации ракет Х-58. Конечно же, как я говорил выше, требуется доработка и этих ракет, потому что условия на поле боя постоянно меняются и усложняются", - сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, возможна доработка даже тех модификаций, которые еще не применялись в ходе СВО. "Мы постоянно совершенствуем и систему наведения, и другие системы изделий, для обеспечения необходимого результата в условиях современного вооруженного конфликта", - сказал Богатиков. При этом он подчеркнул, что противник тоже не стоит на месте и совершенствует свои средства противодействия. "В результате доработки наших ракет, показавшие свою эффективность в 2022 году, в настоящий момент уже недостаточны. Поэтому идет постоянная работа, целью которой является обеспечение воинов СВО эффективным оружием с необходимой точностью применения", - сказал Богатиков.

https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html

https://ria.ru/20240204/rakety-1925282096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, сергей богатиков