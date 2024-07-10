Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине
Премьер Индии Моди и канцлер Австрии Нехаммер обсудили конфликт на Украине
© AFP 2024 / ALEX HALADAПремьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер во время совместной пресс-конференции в Вене. 10 июля 2024
Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер во время совместной пресс-конференции в Вене. 10 июля 2024
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщили, что обсудили конфликт на Украине, они отметили, что для них важны дипломатия и диалог, обе страны готовы оказать поддержку в этом.
Индийский премьер находится с визитом в Вене. В среду утром он провел переговоры с канцлером республики. Этот визит состоялся сразу же после поездки в Москву, где в понедельник вечером он встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
"Федеральный канцлер Нехаммер и я всесторонне обменялись мнениями по поводу различных конфликтов в мире, будь то украинский конфликт или положение на западе Азии… проблемы не могут быть решены на поле боя. Потери невинных жизней неприемлемы, независимо от того, где они происходят", - сказал Моди журналистам на совместной пресс-конференции с Нехаммером по итогам двусторонних переговоров.
Для Индии и Австрии важны диалог и дипломатия, чтобы установить мир. Обе страны готовы оказать любую поддержку для этого, отметил он.
По словам австрийского канцлера, для обеих сторон важно, чтобы был установлен всеобъемлющий, справедливый и длительный мир.
"Премьер-министр (Индии - ред.) прибыл в Австрию после встречи с российским президентом. В этой связи для меня было особенно важно услышать оценку премьер-министра по поводу намерений России в отношении мирного процесса", - сказал Нехаммер.
Он добавил, что для него было важным участие Индии как члена БРИКС в Швейцарской конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня.