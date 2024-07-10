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Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине - РИА Новости, 10.07.2024
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14:40 10.07.2024 (обновлено: 15:09 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/modi-1958746650.html
Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине
Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине
Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщили, что обсудили конфликт на Украине, они отметили, что для них важны дипломатия и диалог, обе РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:40
2024-07-10T15:09
в мире
индия
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украина
карл нехаммер
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщили, что обсудили конфликт на Украине, они отметили, что для них важны дипломатия и диалог, обе страны готовы оказать поддержку в этом. Индийский премьер находится с визитом в Вене. В среду утром он провел переговоры с канцлером республики. Этот визит состоялся сразу же после поездки в Москву, где в понедельник вечером он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. "Федеральный канцлер Нехаммер и я всесторонне обменялись мнениями по поводу различных конфликтов в мире, будь то украинский конфликт или положение на западе Азии… проблемы не могут быть решены на поле боя. Потери невинных жизней неприемлемы, независимо от того, где они происходят", - сказал Моди журналистам на совместной пресс-конференции с Нехаммером по итогам двусторонних переговоров. Для Индии и Австрии важны диалог и дипломатия, чтобы установить мир. Обе страны готовы оказать любую поддержку для этого, отметил он. По словам австрийского канцлера, для обеих сторон важно, чтобы был установлен всеобъемлющий, справедливый и длительный мир. "Премьер-министр (Индии - ред.) прибыл в Австрию после встречи с российским президентом. В этой связи для меня было особенно важно услышать оценку премьер-министра по поводу намерений России в отношении мирного процесса", - сказал Нехаммер. Он добавил, что для него было важным участие Индии как члена БРИКС в Швейцарской конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня.
https://ria.ru/20240617/mir-1953511540.html
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в мире, индия, австрия, украина, карл нехаммер, нарендра моди, россия, вена
В мире, Индия, Австрия, Украина, Карл Нехаммер, Нарендра Моди, Россия, Вена
Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине

Премьер Индии Моди и канцлер Австрии Нехаммер обсудили конфликт на Украине

© AFP 2024 / ALEX HALADAПремьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер во время совместной пресс-конференции в Вене. 10 июля 2024
Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер во время совместной пресс-конференции в Вене. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AFP 2024 / ALEX HALADA
Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер во время совместной пресс-конференции в Вене. 10 июля 2024
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщили, что обсудили конфликт на Украине, они отметили, что для них важны дипломатия и диалог, обе страны готовы оказать поддержку в этом.
Индийский премьер находится с визитом в Вене. В среду утром он провел переговоры с канцлером республики. Этот визит состоялся сразу же после поездки в Москву, где в понедельник вечером он встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
Карл Нехаммер выступает на пресс-конференции во время встречи Австрийской народной партии в Вене - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Без России невозможно добиться мира на Украине, заявил канцлер Австрии
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"Федеральный канцлер Нехаммер и я всесторонне обменялись мнениями по поводу различных конфликтов в мире, будь то украинский конфликт или положение на западе Азии… проблемы не могут быть решены на поле боя. Потери невинных жизней неприемлемы, независимо от того, где они происходят", - сказал Моди журналистам на совместной пресс-конференции с Нехаммером по итогам двусторонних переговоров.
Для Индии и Австрии важны диалог и дипломатия, чтобы установить мир. Обе страны готовы оказать любую поддержку для этого, отметил он.
По словам австрийского канцлера, для обеих сторон важно, чтобы был установлен всеобъемлющий, справедливый и длительный мир.
"Премьер-министр (Индии - ред.) прибыл в Австрию после встречи с российским президентом. В этой связи для меня было особенно важно услышать оценку премьер-министра по поводу намерений России в отношении мирного процесса", - сказал Нехаммер.
Он добавил, что для него было важным участие Индии как члена БРИКС в Швейцарской конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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15 июня, 20:24
 
В миреИндияАвстрияУкраинаКарл НехаммерНарендра МодиРоссияВена
 
 
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