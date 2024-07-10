https://ria.ru/20240710/modi-1958746650.html

Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине

Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине - РИА Новости, 10.07.2024

Моди и Нехаммер заявили, что готовы помочь в переговорах по Украине

Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщили, что обсудили конфликт на Украине, они отметили, что для них важны дипломатия и диалог, обе РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:40

2024-07-10T14:40

2024-07-10T15:09

в мире

индия

австрия

украина

карл нехаммер

нарендра моди

россия

вена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958753520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3941f6183cf8452640d192098f5694eb.jpg

ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщили, что обсудили конфликт на Украине, они отметили, что для них важны дипломатия и диалог, обе страны готовы оказать поддержку в этом. Индийский премьер находится с визитом в Вене. В среду утром он провел переговоры с канцлером республики. Этот визит состоялся сразу же после поездки в Москву, где в понедельник вечером он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. "Федеральный канцлер Нехаммер и я всесторонне обменялись мнениями по поводу различных конфликтов в мире, будь то украинский конфликт или положение на западе Азии… проблемы не могут быть решены на поле боя. Потери невинных жизней неприемлемы, независимо от того, где они происходят", - сказал Моди журналистам на совместной пресс-конференции с Нехаммером по итогам двусторонних переговоров. Для Индии и Австрии важны диалог и дипломатия, чтобы установить мир. Обе страны готовы оказать любую поддержку для этого, отметил он. По словам австрийского канцлера, для обеих сторон важно, чтобы был установлен всеобъемлющий, справедливый и длительный мир. "Премьер-министр (Индии - ред.) прибыл в Австрию после встречи с российским президентом. В этой связи для меня было особенно важно услышать оценку премьер-министра по поводу намерений России в отношении мирного процесса", - сказал Нехаммер. Он добавил, что для него было важным участие Индии как члена БРИКС в Швейцарской конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня.

https://ria.ru/20240617/mir-1953511540.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953163307.html

индия

австрия

украина

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, австрия, украина, карл нехаммер, нарендра моди, россия, вена