Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире

Хроника предельно насыщенного событиями визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву — вот она. И ключевым моментом здесь может показаться довольно неожиданный финал: предполагалось провести переговоры сначала в узком составе, потом в расширенном, то есть с полной командой обеих делегаций. Получилось же вот как. Сначала вечер с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарево, почти в домашней обстановке, далее — узкий состав в Кремле, но в зале оказалось много тех, кто должен был быть в расширенном составе. И вдруг выяснилось, что в расширенном нет необходимости, уже обо всем договорились.О чем? Полный список договоренностей — в Совместном заявлении, и еще подписаны 15 протоколов о намерениях. Итого — программа развития стратегических направлений сотрудничества двух стран до 2030 года.Экспертные круги заранее так выстроили свои приоритеты для этой встречи: на первом месте — использование национальных платежных систем. Что и понятно для торговли, которая растет невиданными темпами (в течение первых четырех месяцев этого года — еще на 10%), и уже более чем на 60% ведется не в долларах и евро. В итоге Россия стала первым из экспортеров нефти в Индию, товарооборот сводится с громадным для нас профицитом (60 миллиардов долларов против четырех). Так что понятно, что тема платежей обсуждалась, так же как и сотрудничество в мирном атоме, авиастроении, военной сфере и многом прочем.Все вместе это означает вот что: конец краткой паузе в отношениях, перезапуск планов и намерений. Слишком давно не было такой подробной встречи — с 2021 года. Мы сегодня живем в сильно другом мире. И теперь следует ожидать, что все согласованные пункты упомянутой программы будут запускаться поодиночке, необязательно на высшем уровне.Главный же разговор шел насчет войны и мира. Об итогах разговора говорит и то, что Моди пригласил Путина с визитом в Индию, и орден Андрея Первозванного для Моди. Это очень высокая награда.Итоги визита довольно многое говорят о том, в какую полосу мировой истории входим. И от каких иллюзий потихоньку избавляемся.Сначала об иллюзиях американских и западных в целом. Пара цитат из The New York Times: "Индии нужна американская поддержка против потенциальной агрессии Китая на своем заднем дворе". При этом США "озабочены насчет поставок оборудования и чувствительных военных технологий Индии, если есть риск, что российские военные могут получить к ним доступ".Не будем об очевидном — о доступе наших военных к целым или битым чудесам американского ВПК на Украине. Есть такой доступ. Важнее другое — что на наших глазах бледнеет идеальная картина мира, годами создававшаяся американской империей. В этой картине Индия по рукам и ногам повязана американскими вооружениями для столкновений с Китаем, а давние связи Дели и Москвы в военной области куда-то исчезают. В худшем (для нас) случае мы вообще воюем на стороне Китая против Индии, а западники потирают руки. Ну и понятно, что в этой картине мира не только Моди, а совсем никто в Москву ездить не должен.Так вот, этот иллюзорный американский мир Индии не нужен — она ведь не Украина, чтобы превращать себя в расходный материал вашингтонской политики.Есть свои иллюзии у какой-то части индийских правящих кругов и политологов. И они тоже касаются Китая. Перед нами выдержки размышлений из Times of India — на тему ШОС: "С годами российская экономика постепенно ослабевает, а экономическая и военная мощь Китая усиливается. Это значит, что Пекин становится в ШОС доминирующей силой. В российско-китайских отношениях Китай тоже стал старшим партнером. Кроме того, влияние России в странах Центральной Азии также идет на убыль, а Поднебесная за последние два десятилетия быстро укрепляла свои позиции в этом регионе". И вот Индия в упреждающем порядке ищет расположения России, государств Центральной Азии и Ирана, "более тесные отношения этих стран с Индией позволяют им диверсифицировать свое сотрудничество и не зависеть преимущественно от КНР".Нетрудно заметить, что тут все не так, как на самом деле, и это касается не только "слабеющей" экономики России, которая на самом деле неожиданно для всех усилилась с 2022 года. Но главное — это типично индийская иллюзия, что Москва только и мечтает, что вырваться из-под влияния Пекина. Однако в любом случае задиристое соперничество с Китаем за позицию будущей первой в мире экономики, первой державы и т. д. — это факт индийской действительности, и избавления от этих иллюзий придется ждать еще долго.Теперь о российских иллюзиях, идущих еще с конца 90-х, которые трудно приписать какому-то эксперту, потому что они как раз к экспертизе (то есть знаниям) отношения не имеют. Это насчет мира, в котором выстраивается нерушимый и дисциплинированный союз единомышленников, в котором и Россия, и Индия, и Китай, и еще десятки стран совместно и организованно — и быстро — сживают со света весь коллективный Запад.Нет, реальная картина не такая, и как раз визит Моди в Москву показывает это. Все выглядит куда сложнее. Любимое слово индийцев для обозначения их дипломатии — "баланс". То есть умение поддерживать отношения со всеми, нравится это тем или иным игрокам или нет.Почему: а хотя бы потому, что уж слишком быстро мир катится к чертям. Надо помедленнее и безопаснее. В самом деле: Запад ждал обрушения России, чтобы уже всерьез приступить к расправе с Китаем — а произошло нечто обратное. То есть очевидное для всех поражение и начало внутреннего развала Запада, вызывающее там истерику и желание заигравшихся отыграть все назад. А такое опасно для всех, поэтому индийский "баланс" — это про максимально плавный переход к новому и уже не абсолютно западному миру. Вот об этом в Москве и говорили прежде всего.

