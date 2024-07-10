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Ереван заявили о политической воле к заключению мирного договора с Баку - РИА Новости, 10.07.2024
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23:17 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/mir-1958857413.html
Ереван заявили о политической воле к заключению мирного договора с Баку
Ереван заявили о политической воле к заключению мирного договора с Баку - РИА Новости, 10.07.2024
Ереван заявили о политической воле к заключению мирного договора с Баку
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после трехсторонней встречи в Вашингтоне с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:17
2024-07-10T23:17
в мире
азербайджан
армения
ереван
арарат мирзоян
энтони блинкен
джейхун байрамов
нато
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ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после трехсторонней встречи в Вашингтоне с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о политической воле Еревана к скорейшему заключению мирного договора с Баку. В среду в Вашингтоне по инициативе и при участии Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках саммита, посвященного 75-летию НАТО. По итогам встречи стороны отметили прогресс, достигнутый двумя странами на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений, а также договорились продолжить работу в этом направлении. "Армения обладает политической волей для скорейшей доработки и заключения мирного договора с Азербайджаном с целью установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе", - написал Мирзоян в соцсети X. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.
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в мире, азербайджан, армения, ереван, арарат мирзоян, энтони блинкен, джейхун байрамов, нато, евросоюз
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Арарат Мирзоян, Энтони Блинкен, Джейхун Байрамов, НАТО, Евросоюз
Ереван заявили о политической воле к заключению мирного договора с Баку

Мирзоян заявил о политической воле Еревана к заключению мирного договора с Баку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после трехсторонней встречи в Вашингтоне с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о политической воле Еревана к скорейшему заключению мирного договора с Баку.
В среду в Вашингтоне по инициативе и при участии Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках саммита, посвященного 75-летию НАТО. По итогам встречи стороны отметили прогресс, достигнутый двумя странами на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений, а также договорились продолжить работу в этом направлении.
"Армения обладает политической волей для скорейшей доработки и заключения мирного договора с Азербайджаном с целью установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе", - написал Мирзоян в соцсети X.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.
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В миреАзербайджанАрменияЕреванАрарат МирзоянЭнтони БлинкенДжейхун БайрамовНАТОЕвросоюз
 
 
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