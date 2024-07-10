https://ria.ru/20240710/mir-1958857413.html

Ереван заявили о политической воле к заключению мирного договора с Баку

Ереван заявили о политической воле к заключению мирного договора с Баку - РИА Новости, 10.07.2024

Ереван заявили о политической воле к заключению мирного договора с Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после трехсторонней встречи в Вашингтоне с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:17

2024-07-10T23:17

2024-07-10T23:17

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энтони блинкен

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ЕРЕВАН, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после трехсторонней встречи в Вашингтоне с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о политической воле Еревана к скорейшему заключению мирного договора с Баку. В среду в Вашингтоне по инициативе и при участии Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках саммита, посвященного 75-летию НАТО. По итогам встречи стороны отметили прогресс, достигнутый двумя странами на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений, а также договорились продолжить работу в этом направлении. "Армения обладает политической волей для скорейшей доработки и заключения мирного договора с Азербайджаном с целью установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе", - написал Мирзоян в соцсети X. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.

https://ria.ru/20240706/turtsija-1957837499.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван, арарат мирзоян, энтони блинкен, джейхун байрамов, нато, евросоюз