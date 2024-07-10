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В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА - РИА Новости, 10.07.2024
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07:19 10.07.2024 (обновлено: 07:33 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/minoborony-1958663825.html
В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА
В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА - РИА Новости, 10.07.2024
В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника минувшей ночью над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:19
2024-07-10T07:33
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
белгородская область
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника минувшей ночью над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958662571.html
воронежская область
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воронежская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Белгородская область
В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА

Минобороны: ПВО ночью сбила над Белгородской и Воронежской областями два БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника минувшей ночью над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
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