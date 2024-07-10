https://ria.ru/20240710/minoborony-1958663825.html

В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА

В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА - РИА Новости, 10.07.2024

В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника минувшей ночью над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:19

2024-07-10T07:19

2024-07-10T07:33

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника минувшей ночью над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958662571.html

воронежская область

россия

белгородская область

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воронежская область, россия, белгородская область