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В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА
В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА - РИА Новости, 10.07.2024
В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника минувшей ночью над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:19
2024-07-10T07:19
2024-07-10T07:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника минувшей ночью над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240710/gorlovka-1958662571.html
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воронежская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Белгородская область
В Белгородской и Воронежской областях за ночь за ночь сбили два БПЛА
Минобороны: ПВО ночью сбила над Белгородской и Воронежской областями два БПЛА