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Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей - РИА Новости, 10.07.2024
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02:17 10.07.2024 (обновлено: 11:05 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/million-1958645850.html
Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей
Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей - РИА Новости, 10.07.2024
Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей
Куда лучше вложить миллион рублей на фоне санкций против Мосбиржи, волатильности на рынке акций и неопределенности с валютными курсами, рассказал агентству... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:17
2024-07-10T11:05
экономика
богдан зварич
московская биржа
банки.ру
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Куда лучше вложить миллион рублей на фоне санкций против Мосбиржи, волатильности на рынке акций и неопределенности с валютными курсами, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Оптимальный, по его мнению, вариант — банковские вклады. Ставки по ним сейчас высоки, а риски минимальны, поскольку это консервативный инструмент. "Средства в банках в рамках страховой суммы застрахованы, а текущие ставки позволяют получить очень хорошую доходность", — пояснил он.Самый консервативный инструмент на фондовом рынке — облигации. Лучше выбирать бумаги с плавающим купоном, чья доходность может быть выше, чем по вкладам. При переходе к смягчению политики Банка России по ставкам можно перейти на облигации с постоянным купоном, которые начнут дорожать и принесут хорошую доходность. При этом важно выбирать разных эмитентов, чтобы диверсифицировать риски.Валютные вложения целесообразно разместить на вкладах в юанях или в замещающих облигациях отечественных эмитентов. А вот с акциями все не так однозначно. В настоящий момент, с учетом рисков, следует очень придирчиво выбирать компании в портфель, оценивая конкретные идеи, а не рынок в целом, считает Зварич.
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экономика, богдан зварич, московская биржа, банки.ру
Экономика, Богдан Зварич, Московская биржа, Банки.ру
Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей

Аналитик Зварич: банковские вклады позволяют получить хорошую доходность

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПачка пятитысячных купюр
Пачка пятитысячных купюр - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Куда лучше вложить миллион рублей на фоне санкций против Мосбиржи, волатильности на рынке акций и неопределенности с валютными курсами, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Оптимальный, по его мнению, вариант — банковские вклады. Ставки по ним сейчас высоки, а риски минимальны, поскольку это консервативный инструмент. "Средства в банках в рамках страховой суммы застрахованы, а текущие ставки позволяют получить очень хорошую доходность", — пояснил он.
Самый консервативный инструмент на фондовом рынке — облигации. Лучше выбирать бумаги с плавающим купоном, чья доходность может быть выше, чем по вкладам. При переходе к смягчению политики Банка России по ставкам можно перейти на облигации с постоянным купоном, которые начнут дорожать и принесут хорошую доходность. При этом важно выбирать разных эмитентов, чтобы диверсифицировать риски.
Валютные вложения целесообразно разместить на вкладах в юанях или в замещающих облигациях отечественных эмитентов. А вот с акциями все не так однозначно. В настоящий момент, с учетом рисков, следует очень придирчиво выбирать компании в портфель, оценивая конкретные идеи, а не рынок в целом, считает Зварич.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Исследование выявило средний размер вкладов, открытых в I полугодии
Вчера, 03:44
 
ЭкономикаБогдан ЗваричМосковская биржаБанки.ру
 
 
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