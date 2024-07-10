https://ria.ru/20240710/million-1958645850.html

Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей

Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей - РИА Новости, 10.07.2024

Аналитик дал совет, куда лучше вложить миллион рублей

Куда лучше вложить миллион рублей на фоне санкций против Мосбиржи, волатильности на рынке акций и неопределенности с валютными курсами, рассказал агентству... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T02:17

2024-07-10T02:17

2024-07-10T11:05

экономика

богдан зварич

московская биржа

банки.ру

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Куда лучше вложить миллион рублей на фоне санкций против Мосбиржи, волатильности на рынке акций и неопределенности с валютными курсами, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Оптимальный, по его мнению, вариант — банковские вклады. Ставки по ним сейчас высоки, а риски минимальны, поскольку это консервативный инструмент. "Средства в банках в рамках страховой суммы застрахованы, а текущие ставки позволяют получить очень хорошую доходность", — пояснил он.Самый консервативный инструмент на фондовом рынке — облигации. Лучше выбирать бумаги с плавающим купоном, чья доходность может быть выше, чем по вкладам. При переходе к смягчению политики Банка России по ставкам можно перейти на облигации с постоянным купоном, которые начнут дорожать и принесут хорошую доходность. При этом важно выбирать разных эмитентов, чтобы диверсифицировать риски.Валютные вложения целесообразно разместить на вкладах в юанях или в замещающих облигациях отечественных эмитентов. А вот с акциями все не так однозначно. В настоящий момент, с учетом рисков, следует очень придирчиво выбирать компании в портфель, оценивая конкретные идеи, а не рынок в целом, считает Зварич.

https://ria.ru/20240709/vklady-1958398175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, богдан зварич, московская биржа, банки.ру